Тренды зимы-2022-2023 для женщин за 50: модные короткие стрижки сезона, идеальные для зрелых дам

Правильно подобранная прическа может сделать женщину за 50 на 10, а то и на 15 лет моложе. В этом возрасте можно смело экспериментировать, подбирая для себя стильные и необычные стрижки. В особенности подходящими для женщин 50+ стилисты считают короткие прически.

Текстурированная пикси

Текстурированная пикси — стильная, непринужденная и при этом очень актуальная стрижка. Такая прическа может быть как совсем короткой, так и более длинной. Укладывается пикси очень легко. Чтобы получить модную прическу, волосы нужно уложить на две стороны и высушить феном.

Короткие слоистые прически

После 50 лет волосы начинают истончаться и уже не выглядят такими густыми и пышными. Чтобы придать объем волосам, женщине в таком возрасте стоит выбрать для себя прическу со слоями. Слоистые стрижки легко укладываются и смотрятся очень модно. По мнению стилистов, женщине за 50 идеально подойдет короткая слоистая стрижка с челкой.

Пикси-боб с челкой

Эта замечательная омолаживающая короткая стрижка отлично подойдет для женщины за 50. Классический пикси-боб неподвластен времени и всегда выглядит модно. Особенностью этой стрижки считается то, что она сужается сзади и по бокам и удлиняется вверху. По мнению стилистов, такую стрижку можно носить как с длинной челкой, так и с короткой.

Стрижка “бочонок” с челкой

Стрижка “бочонок”, или “горшок”, для многих людей была худшим кошмаром детства. Однако с годами такая прическа изменилась и стала гораздо более стильной. Стилисты считают, что “бочонок” — одна из стрижек, идеально подходящих женщинам за 50. Такая прическа очень хорошо сочетается в том числе и с седыми волосами.

Пикси с короткой челкой

Такая прическа, безусловно, будет приковывать взгляды окружающих. Подойдет пикси с челкой и пышной укладкой как для повседневной носки, так и для торжества. По мнению стилистов, этот вариант короткой прически в особенности хорошо смотрится на тонких волосах.

Боб А-силуэта

Боб А-силуэта рекомендуется выбирать женщинам за 50 с густыми, пышными волосами. В особенности эффектно такая прическа, по мнению стилистов, смотрится на кудрявых локонах. Прямые волосы при этом можно просто завивать щипцами.

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Элегантная шегги

Элегантная шегги — еще одна прическа, хорошо подходящая для густых волос. В особенности привлекательно она смотрится на слегка волнистых локонах. Вместо традиционного мелирования для такой стрижки рекомендуется выбирать балаяж.

Многослойный боб

Модному бобу добавят объема и упругости многочисленные слои. Волосы с такой прической рекомендуется дополнять бликами. Также очень неплохо в данном случае подойдет монохромный цвет.

Прямой боб: простая красота

Прямой боб выглядит шикарно во все времена. Укладывается такая прическа с помощью мусса для объема. Далее волосы высушиваются посредством круглой щетки. Укладывая такую стрижку, важно добиться гладкости.

Удлиненный боб

Длинный боб, или лоб, — еще одна модная в этом сезоне прическа, неплохо подходящая женщинам за 50.

Эта стрижка станет отличным выбором для представительниц прекрасного пола, не имеющих много времени для сложных укладок. Чтобы прическа смотрелась красиво, мокрые волосы нужно просто сушить феном от корня.