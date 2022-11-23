Двое из президентского ларца

О схватке губернатора Петербурга с «кремлевским поваром».

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Евгений Пригожин, Александр Беглов. Фото: Андрей Епихин / ТАСС, Александр Демьянчук / ТАССВ конце октября на губернатора Петербурга Александра Беглова написал заявление в Генеральную прокуратуру Евгений Пригожин — человек с кремлевской кухни в разных смыслах этого слова. Как объявил сам Пригожин, описание «преступных схем», реализованных губернатором, занимает 30 страниц. По прошествии двух недель Беглова в наручниках так и не провели мимо Пригожина, и тогда последний написал еще и в ФСБ: потребовал привлечь губернатора за государственную измену. Глядя на кипучую активность Пригожина в последнее время, можно решить, что он уверенно смотрит в будущее.

Чтобы всерьез заподозрить петербургского губернатора в разработке каких-либо схем, особенно — преступных, а тем более — успешных, нужно ни разу в жизни не видеть и не слышать, как он выступает и что говорит.

— Если сделать мониторинг бегловского правления, то он не дал ни одного интервью нормальному журналисту, — вспоминает свою работу в Питере бывший главный редактор газеты «Мой район» Сергей Ковальченко. — Верноподданнические заявления по телевизору не в счет. Интересно, что осенью 2018 года, когда он пришел в Питер как и.о. после отставки Георгия Полтавченко, многие даже обрадовались. Я, например, помнил Беглова еще по тому времени, когда он какое-то время исполнял обязанности губернатора после отставки Яковлева.

Он казался вполне живым и деятельным человеком, общался с журналистами, ходил в резиновых сапогах по каким-то лужам. Но выяснилось, что 15 лет в администрации президента на него сильно подействовали.

Видимо, он напитался осознанием того, что чиновник — это практически царь. Хотя бы на своем уровне.

Это — впечатления нашего коллеги уже постфактум, по прошествии трех лет пребывания Александра Беглова на посту. Но осенью-зимой 2018‒2019 годов все было иначе. Тогда любой зритель YouTube мог в режиме реального времени следить за деятельностью нового кандидата в губернаторы. Его широчайшее присутствие в каждом питерском утюге обеспечивали пиарструктуры, прямо или опосредованно связанные с Евгением Пригожиным. Это была, похоже, наивысшая точка в их альянсе. По итогам проделанной работы репутация одного выглядела основательно подмоченной (хоть тот и стал губернатором), второй понял, что много поставил не на того.

Впрочем, эту историю надо начинать раньше. Иначе не поймешь, как эти двое вообще стали такими не разлей вода врагами.

«Не гнушаюсь лично коронованным особам подносить…»

В 2011 году в интервью журналу «Город 812» Пригожин рассказал часть своей биографии — так, как он сам ее видел, или хотел, чтобы видели другие. В интервью он сетовал, как в 1990-е, торгуя сосисками, «с каждого ларька платил по 100 долларов бандитам, как все кооператоры».

ЦИТАТА

«…Когда решил заняться промышленными масштабами, сделал предложение Матвиенко, она отказалась. Я пошел к Беглову, он к Медведеву, тот к Путину. Это не вчера было. Включили школьное питание в нацпроект… Владимир Путин увидел, как я из ларька сделал бизнес. Видел, как я не гнушаюсь лично коронованным особам подносить тарелку, ведь они ко мне в гости зашли…»

Евгений Пригожин. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Так говорил Пригожин в 2011-м, повторим, году. Как раз в тот год Валентина Матвиенко была отправлена в отставку и на ее место прочили Александра Беглова. Получалось, что Пригожин многим обязан человеку, который вот-вот мог стать губернатором Петербурга.

На самом деле роль Беглова в жизни Пригожина была, видимо, скромнее. С Путиным, только еще не президентом, а вице-мэром Петербурга, Пригожин, имевший, в частности, отношение к ресторанным проектам бизнес-империи питерского авторитета Михаила Мирилашвили (Миши Кутаисского), мог познакомиться в начале 1990-х через других людей.

Мирилашвили принадлежала сеть казино, а лицензию на этот вид деятельности выдавал Смольный. В охране мэра работал некто Виктор Золотов, а вице-мэра сопровождал ЧОП давнего друга Золотова — Романа Цепова. С 2000 года Цепова в Петербурге даже станут называть «полномочным представителем президента в СЗФО». Люди, хорошо помнящие тот период в жизни «бандитского Петербурга», говорят, что именно Цепов приложил руку к знакомству начинающего ресторатора и вице-мэра.

Позже Мирилашвили посадят, Цепова отравят, а Золотов станет начальником Росгвардии.

Не потонет в круговерти начала нулевых и Пригожин. В том самом интервью февраля 2011-го он бросил фразу: «Кстати, тогда Володя Сыч мне помог», — не уточняя, кого упоминает так панибратски. Владимир Сыч был заместителем начальника питерского УБОПа, считался креатурой Цепова, в 2008 году был арестован и через четыре года осужден за соучастие в рейдерском захвате предприятия, но это — отдельная история.

Мы не будем рассказывать, как именно Пригожин развернулся в бизнесе, связанном с питанием, это описано много раз. Важно, что в 2011 году, когда губернаторство брезжило перед Бегловым, Пригожин готов был упоминать его имя чуть ли не с благоговением, давая понять, до какой степени ему благодарен. Но не повезло: губернатором стал Георгий Полтавченко.

Можно по-разному оценивать его эффективность на посту главы региона, но на каких-то коррупционных делах его не ловили. Структуры Пригожина не смогли найти с Полтавченко общий язык, им не досталось ни рынка школьного питания в Питере, ни проекта по намыву искусственных островов в Финском заливе, который тогда обсуждался.

В сентябре 2018 года Полтавченко был, в свою очередь, отправлен в отставку, а временно исполнять обязанности президент поручил полпреду в СЗФО Александру Беглову.

Так стартовала очередная кампания по выборам губернатора Санкт-Петербурга. На раскрутку у Беглова было меньше года. А в Питере опять нежданно-негаданно зимой выпал снег.

Кампания

Надежды на Беглова как на будущего губернатора Петербурга осенью 2018 года могли возлагать не только журналисты, воспрянувшие духом после сонного губернаторства Полтавченко, и не только бизнесмены, не отхватившие чего-то желанного в предыдущие годы.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на акции «Добрый субботник». Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

Надежды на Беглова как на будущего губернатора Петербурга осенью 2018 года могли возлагать не только журналисты, воспрянувшие духом после сонного губернаторства Полтавченко, и не только бизнесмены, не отхватившие чего-то желанного в предыдущие годы.

«Беглов был отличным чиновником, — цитировала Медуза (издание признано в РФ иностранным агентом. — Ред.) неназванного собеседника в Кремле. — Например, именно он курировал введение электронного документооборота, он реально во все это вникал. В полпредстве в Центральном и Северо-Западном округах тоже к нему не было никаких вопросов. В отличие от других полпредов, интересовался социальным недовольством, политикой, мониторил ситуацию».

Может быть, у Беглова и были какие-никакие шансы стать обычным питерским губернатором — не лучше и не хуже других. Питер в этом смысле не сильно избалован и на многое не рассчитывал. Надо было только раскрутить немножко эту совершенно бесцветную фигуру. И одним из первых заявлений Беглов сам запустил свою «раскрутку»: «Сегодня перед страной стоят три мегазадачи — создание нового атомного оружия, модернизация армии и защита сознания населения от влияния Запада», — сказал он в Питере.

В городе шли разговоры о группе «кремлевских политологов», вроде бы приехавших возглавить и повести в верном направлении важную работу, и они действительно проводили в Смольном совещания и инструктажи. Но фактически за работу взялись ресурсы, которые еще в марте 2017-го в расследовании РБК упоминались как составляющие «фабрики медиа» Пригожина. В них, как рассказывал телеканал «Дождь» (признан в РФ иностранным агентом), за первые три с половиной месяца врио Беглов упоминался в положительном контексте около полутора тысяч раз.

Очень запомнился в Питере один из первых плодов творческой мысли этих изобретательных людей: 45-секундный мультик «Дядя Саша». Главному герою придано сходство с улучшенной копией Беглова, на 42-й секунде он поднимает палец и обещает построить детские садики. Это, собственно, все, что он делает. Художественное произведение вышло на ютуб-канале «Росмультфильм» с 27 подписчиками в ноябре 2018 года. Правда, за прошедшие четыре года оно собрало аж 70 тысяч просмотров. В основном, видимо, за счет тех, кто хотел убедиться, что и такая политическая реклама бывает.

А вот еще пример упоминания положительного Беглова в издании, входящем в «фабрику медиа». Декабрь 2018 года. Будущий губернатор Петербурга рассказывает, что в детстве мечтал стать певцом, но не имел голоса.

Приводим дальше полный текст (с сохранением орфографии и пунктуации оригинала):

«Мой отец сказал мне: «нет голоса для песен, тренируй командный голос». До сих пор его отрабатываю», — рассказал Александр Беглов.

Несмотря на эту историю, врио губернатора все равно исполнил «Вечернюю песню» Георга Отса. Он попросил тех, кто знает слова песни, подпевать. Слова знали далеко не все присутствующие, но петь врио губернатора в одиночестве все равно не пришлось: как минимум десять человек его поддержали. Вот так благостно, видимо, и должна была идти кампания.

— Выборы — это же у нас, по сути, назначение человека, — замечает журналист Сергей Ковальченко. — В отсутствие конкуренции было все равно, как его пиарить. Просто Беглову сказали: Александмитрич, ты в любом случае станешь губернатором, но надо какую-то кампанию провести. Есть верные люди, они помогут.

И верные люди уж помогли так помогли.

Труба Беглова

Предполагалось, что пиарщики создадут «образ эффективного управленца». Но вдруг пошел снег. Город завалило сугробами, люди ломали ноги на ледяных торосах посреди тротуаров, на них падали с крыш «сосули». Пострадали от этого почти 4 тысячи человек, один погиб. А у «эффективного управленца» не было никакой возможности обеспечить уборку снега. Что посоветовали ему умные политтехнологи?

Александр Беглов во время уборки снега на одной из улиц Санкт-Петербург. Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Под телекамеры Беглов стал распекать подчиненных, обещая выдать им инвентарь с надписью на черенке: «Лопата Беглова». И действительно ведь потом в районах начальство демонстрировало лопаты с такой надписью. В телеграме к этому времени появилось какое-то невероятное множество каналов для восхваления будущего губернатора, и один из них назвали «Лопата Беглова». Из него петербуржцы узнавали, как им наконец-то повезло с градоначальником. Автором мема считается политтехнолог Ярослав Игнатовский, которого тогда связывали с медиаструктурами Пригожина.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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