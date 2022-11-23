Агата Муцениеце с детьми представила свой новый фильм “Честный развод 2”

Вчера в ТЦ “Афимолл” состоялась светская премьера продолжения комедии “Честный развод” с Агатой Муцениеце и Александром Робаком в главных ролях. Публике фильм представили режиссер Олег Асадулин, актеры Агата Муцениеце, Ирина Безряднова, композитор фильма DJ Грув и другие.

Посмотреть фильм в этот пасмурный будничный день пришли Станислав Бондаренко, Рената Пиотровски, Юлия Хамитова, Анна Калашникова и другие. Сама Агата появилась на красной ковровой дорожке со своими детьми – 9-летним сыном Тимофеем и 6-летней дочерью Мией.

Агата Муцениеце Агата Муцениеце с детьми

Если вы смотрели первую часть — не ждите ничего подобного от второй, – сказала Агата, представляя фильм зрителям. – Это абсолютно другая история. Она более лирическая, более трогательная. Да, трогательная: другого подходящего русского слова я не знаю. Очень хочется, чтобы вы получили удовольствие и ушли с хорошим послевкусием. И потом еще несколько дней думали о том, как классно просто жить!

По сюжету второй части, Гена добился успеха в мире юмора и стендапа, а Милана стала его женой и менеджером. Однако со временем совместная работа ставит под угрозу личные отношения. Брак находится на грани распада. Чтобы спасти отношения, Гена идет на рискованный шаг. Теперь он хочет помочь Милане исполнить ее давнюю мечту, но так, чтобы она не догадалась. Только вот эта авантюра может не понравиться девушке и еще сильнее обострить их семейный конфликт.

В фильме также снялись Святослав Савченко, Ольга Тумайкина, Андрей Пынзару, Сергей Мезенцев, Люся Чеботина, Джемал Тетруашвили, Маруся Климова.

Дата релиза в России: 24 ноября.

Команда фильма Рената Пиотровски Анатолий Руденко Ирина Безряднова Станислав Бондаренко DJ Грув