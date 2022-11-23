 

Анастасия Решетова рассказала, что чуть не погибла во время беременности

23.11.2022, 23:00, Разное
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Анастасия Решетова, которая сейчас воспитывает трехлетнего сына Ратмира от рэпера Тимати, в очередной рубрике “вопрос-ответ” у себя в сторис рассказала шокирующую историю. На вопрос о панических атаках девушка ответила, что таковых у нее никогда не было. Правда, однажды она словила серьезную панику, когда чуть не утонула на Коста-Рике. Во время серфинга она попала под большую волну и еле выплыла. На тот момент Анастасия уже была беременна своим будущим сыном, о чем тогда и не подозревала.

Один раз была паника, когда меня замесило среди больших волн во время серфинга на Коста-Рике. Был страх, что не хватит воздуха и сил, чтобы выбраться. Я не подозревала тогда, что уже на втором месяце беременности.

Напомним, с моделью Анастасией Решетовой Тимати познакомился в 2015 году. О том, что они ждут ребенка, пара объявила в июне 2019 года. Официальному подтверждению предшествовали месяцы слухов и домыслов. Для создателя Black Star ребенок стал вторым, также у него растет дочь Алиса от модели Алены Шишковой. Полгода назад мать Тимати Симона Юнусова откровенно призналась, что к внучке она привязана больше, чем к внуку.

Ходили слухи, будто именно “свекровь” способствовала тому, что Тимати и Анастасия разошлись. Однако однажды, отвечая на вопросы интернет-пользователей, Симона высказалась о бывшей невестке в позитивном ключе.

Как звездные родители поздравили сына с третьим днем рождения, читайте здесь.


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