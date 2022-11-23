Теплая и удобная, но коварная модная вещь холодного сезона: как не испортить пропорции фигуры свитером оверсайз

Есть одежда, которую каждый хотел бы иметь в своем гардеробе. Это так называемая база, которую можно комбинировать по-разному. Свитера оверсайз незаменимы для поздней осени и зимы, они не только теплые и комфортные, но и выглядят современно. В этой статье рассказывается о том, как комбинировать свитер с другими предметами одежды, чтобы выигрышно подчеркнуть все пропорции фигуры. Эту универсальную вещь можно носить каждый день, умело сочетая ее с юбкой, джинсами или легинсами.

Модели свитера оверсайз

Одежда оверсайз стала очень популярной в последние годы в индустрии моды. Это вещи, которые выглядят как минимум на два размера больше. Но и в них можно выглядеть женственно и привлекательно, если правильно сочетать их с другой одеждой. Отличительными особенностями одежды оверсайз являются свободный фасон, простые детали и не очень хорошая сочетаемость со многими видами одежды.

Существует много моделей свободных свитеров. Это вполне оправдано, ведь с ростом популярности стиля оверсайз появилось множество его модификаций. Это упрощает задачу модницам по подбору одежды для создания стильного образа. Фасоны свитера оверсайз:

С большой горловиной. Такой свитер по своему фасону напоминает водолазку. Высокая горловина хорошо облегает шею. В прохладную погоду такая одежда может заменить шарф. С широкими рукавами. Такая модель свитера поможет скрыть некоторые недостатки фигуры, но все-таки женщинам с широкими плечами она не подойдет. С воротником «хомут». Оригинальный и уютный свитер с таким воротником согреет в холодную погоду и сделает ваш образ более женственным. Модель из толстой пряжи. Свитер из объемной пряжи хорошо согревает в прохладную погоду и может заменить куртку. Модель с рукавом ¾. Интересна тем, что под такой свитер можно надеть рубашку с длинным рукавом. Эта многослойная комбинация смотрится стильно и современно. С V-образным вырезом. Ультрамодная и актуальная модель визуально вытягивает фигуру. Женщины в таком свитере выглядят более стройно. Укороченная передняя часть и удлиненная спинка. Эта модель прочно закрепилась в гардеробе наших модниц. Началось все с того, что такой фасон был только у блузок, но сейчас удлиненную спинку все чаще можно увидеть у свитеров оверсайз и даже на верхней одежде. Свитер-туника. Такая удлиненная модель хорошо сочетается с узкими брюками и легинсами.

Свитер оверсайз с легинсами

Объемный свитер может выглядеть очень элегантно в сочетании с правильно подобранной нижней частью одежды. Здесь крой брюк играет решающую роль. Если вы хотите выглядеть стройной в широком свитере оверсайз, следует подбирать к нему узкие брюки. Легинсы в этом случае будут просто отличным вариантом. Со спортивной обувью вы создадите повседневный, но все же очень стильный образ.

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Свитер оверсайз с джинсами

Свободный свитер отлично смотрится с узкими джинсами. Лучше, если талия у них будет завышенная. Такое сочетание подойдет для повседневной жизни и работы в офисе. А если вы наденете на свитер накидку или пончо, в таком наряде можно и прогуляться на природе или сходить с друзьями в парк отдыха.

Удлиненный свитер с юбкой

Если вы не обходитесь без платьев и юбок, вы можете комбинировать свитер оверсайз с юбкой или надеть его поверх платья. В этом случае свитер должен быть длинным.

Свитер оверсайз из толстой пряжи хорошо сочетается с юбкой миди. Модный образ – это комбинация свитера оверсайз и коротких шорт. Если вы хотите немного оживить внешний вид, просто добавьте соответствующие украшения. Лучше обойтись без помпезных ожерелий и надеть большие кольца и серьги. Некоторые аксессуары также помогут сделать акцент на объемном свитере. Как насчет причудливой сумки?