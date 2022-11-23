Что стоит за обысками в Киево-Печерской лавре

В начале было слово. Вернее — песня…

Через 9 месяцев после начала СВО у украинских властей дошли руки до представительств Московского патриархата в Украине. Обыски проходят в Киево-Печерской лавре и еще нескольких монастырях; подозрения в преступлениях против государства выдвигаются против иерархов и священников.

«Колокол плывет, плывет над Россией, пробуждается матушка-Русь», — спели 12 ноября прихожане Киево-Печерской лавры после молебна, который совершил насельник этой обители о. Захария. На следующий день наместник лавры, постоянный член синода Украинской православной церкви, до сих пор не порвавшей общения с Московским патриархатом (УПЦ МП), митрополит Павел (Лебидь) запретил о. Захарии в служении и разместил на YouTube патриотическую проповедь. Но не помогло.

Рано утром 22 ноября в лавру, где размещаются духовно-административный центр УПЦ МП, ее академия и семинария, издательство, ряд синодальных отделов и прочие церковные учреждения, пришли с обыском сотрудники СБУ. Обыск проходит в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 436-2 УК Украины («оправдание (…)», полностью назвать статью не можем — запрещает российская цензура). Дело возбуждено по факту инцидента 12 ноября.

До 24 февраля митрополит Павел, которого украинские СМИ прозвали Пашей Мерседесом за страсть к дорогим машинам и неуважение к ПДД, сам был горячим проповедником «русского мира». Недаром Владимир Путин лично наградил его в 2013 году орденом Дружбы. Уже при Петре Порошенко, в 2018 году, СБУ провела обыск в официальной резиденции Павла и в его загородном доме, отчитавшись о том, что были найдены материалы, разжигающие религиозную рознь. Сообщалось тогда и о предметах более деликатного свойства, обнаруженных в спальне митрополита, но его аппаратного веса и связей в высоких кабинетах хватило, чтобы дело замять. Теперь же ситуация выглядит для Павла более угрожающей.

Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан. Фото: соцсети

Его собрат и единомышленник митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких), возглявляющий епархию в Винницкой области, уже официально стал подозреваемым по четырем статьям УК Украины («разжигание религиозной вражды», «оправдание (…)», призывы к изменению конституционного строя и государственных границ). Вопреки решениям Киевского собора 27 мая с.г., Ионафан продолжал торжественно поминать за богослужениями Московского патриарха. Во время обысков в винницкой квартире Ионафана были изъяты листовки в поддержку России, бывших «ДНР» и «ЛНР», в том числе — довольно крупный тираж стихотворения митрополита, посвященного «победам РФ в отечественных войнах».

Большая часть карьеры Ионафана связана с Россией — родился в Белгородской области, так же как патриарх Кирилл, был близок к Ленинградскому митрополиту Никодиму (Ротову), писал церковную музыку и преподавал в Ленинградских духовных школах РПЦ, когда их ректором был Кирилл. По совокупности обвинений митрополиту Ионафану грозит 10 лет лишения свободы; синод УПЦ МП планирует отстранить его от управления епархией. В качестве последнего отчаянного жеста иерарх зачитал перед камерой свое стихотворение «Люблю Україну. А ведь совсем недавно в Московской патриархии размышляли об эвакуации Ионафана, наподобие того, как был эвакуирован в РФ митрополит Изюмский и Купянский Елисей.

Под подозрениями в пророссийской деятельности находятся также митрополиты Кировоградский Иоасаф (Губеня) и Александрийский Боголеп (Гончаренко). По данным СБУ, они «распространяли идеи, которые посягают на территориальную целостность Украины». Но признанным лидером промосковской фракции в УПЦ МП является Одесский митрополит Агафангел (Саввин), которому пока удается лавировать и избегать прямых обвинений со стороны правоохранительных органов Украины. Ожидается, что синод УПЦ МП 23 ноября все же освободит его от управления епархией со ссылкой на достижение пенсионного возраста (Агафангелу уже за 80).

А митрополит Сарненский и Полесский Анатолий, епархия которого расположена вдоль украинско-белорусской границы, сам вызвал огонь на себя, когда произнес проповедь в день рождения патриарха Кирилла, обличив СБУ и намекнув на сепаратистские настроения в украинском Полесье.

В здании Сарненской епархии УПЦ МП, где, по подозрениям спецслужбы, могут останавливаться диверсионно-разведывательные группы, проникающие с территории Беларуси, был проведен обыск, во время которого изъяли шовинистическую литературу и довольно крупные денежные суммы, нигде не учтенные. Обыски прошли и в Корецком женском монастыре под Ровно — единственной обители в Украине, остающейся под прямым («ставропигиальным») управлением патриарха Московского.

Но вернемся в штаб-квартиру украинского православия русского типа. По официальной информации СБУ, цели следственных действий в Киево-Печерской лавре — недопущение ее использования «как ячейки «русского мира», проверка данных об… укрывательстве диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранении оружия и т.п., охрана населения от провокаций и террористических актов».

Ранее на сайте президента Украины регистрировались петиции с требованиями разорвать договоры на пользование крупнейшими историческими лаврами — Киево-Печерской и Почаевской, — заключенные украинским государством со структурами Московского патриархата, и передать обители полностью независимой (автокефальной) Православной церкви Украины (ПЦУ), признанной Константинопольским (Вселенским) патриархатом. Несмотря на то что петиции набирали необходимое количество подписей, Владимир Зеленский, далекий от церковной политики, всякий раз клал их под сукно, поясняя, что сейчас опасно обострять конфессиональные противоречия в обществе. Но все меняется…

После отделения Украинской церкви Московский патриархат потерял почти половину своих монастырей и приходов. Пока же УПЦ МП пытается вести двойную игру: декларировав на соборе 27 мая свое самоуправление и осудив позицию патриарха Кирилла по поводу СВО, эта церковь до сих пор не опубликовала новую редакцию своего Устава, а значит, юридически она продолжает управляться по-старому, то есть из центра в Москве. Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий остается вторым по статусу постоянным членом Московского синода, хотя физически прекратил участвовать в его заседаниях. В Московской патриархии подтверждают, что из Киева не поступало каких-либо уведомлений об отделении УПЦ МП от РПЦ.

Вероятно, первая в истории Украины масштабная акция СБУ, нацеленная на УПЦ МП, принесет свои плоды в виде решений Киевского синода, назначенного на 23 ноября, который наконец внесет ясность в затянувшийся «экзистенциальный выбор» этой церкви.

Александр Солдатов,

обозреватель «Новой газеты»

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