 

Карл III, Камилла в украшениях, подаренных Елизавете II на свадьбу, Кейт, Уильям, Софи и Эдвард на банкете в честь президента ЮАР

23.11.2022, 21:34, Разное
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В Букингемском дворце вчера прошел первый большой праздник после длительного траура по королеве Елизаветы II. В Великобританию с государственным визитом прибыл президент ЮАР Сирил Рамафоса. В его честь днем был устроен парад, а вечером – прием в главной резиденции британской королевской семьи. Его посетили чиновники Великобритании и прочие не последние люди страны, а также члены королевской семьи: король Карл III с королевой-консортом Камиллой, принц Уильям и Кейт Миддлтон, принц Эдвард и графиня Уэссекская Софи, а также двоюродный брат королевы Елизаветы II принц Эдвард, герцог Кентский.

Для Кейт (как и для прочих других) это был первый государственный прием, который она посетила в новом статусе. Напомним, что после смерти королевы Елизаветы II принц Чарльз стал королем Карлом III, герцогиня Камилла – королевой-консортом, принц Уильям продвинулся в очереди престолонаследия и получил титул принца Уэльского –  это традиционный титул мужчины – наследника английского престола. Соответствующий титул получила его супруга Кейт Миддлтон и стала его первой обладательницей после принцессы Дианы.

Кейт и президент ЮАРКейт, президент ЮАР, Карл, Камилла

Подробнее образ Кейт Миддлтон мы разобрали в этом материале, теперь же обратим внимание на наряды других членов монаршего семейства. Мужская половина была в строгих черных смокингах, белых рубашках и бабочках, а украшали их костюмы ордена и прочие знаки отличия. Графиня Софи была в своей любимой аквамариновой тиаре, которая трансформируется в колье, платье глубокого сине-зеленого оттенка, а в руках ее был серый клатч. 

Королева-консорт Камилла впервые за все время брака с Чарльзом появилась на публике в тиаре. Для дебюта она выбрала бельгийскую тиару Елизаветы II и ее же сапфировый гарнитур из серег-клипс и колье. В оригинальной версии колье еще украшала подвеска посередине, но Камилла решила от нее отказаться. Эти колье и серьги Елизавета получила в подарок от своего отца Георга VI на свадьбу с Филиппом в 1947 году. А тиару, которую только с годами стали называть “Бельгийской”, Ее Величество заказала лишь спустя 20 лет. Для этого Елизавета выкупила колье из коллекции Луизы Бельгийской, принцессы Саксен-Кобургской и Готской, и попросила ювелиров превратить ее в тиару.

Из других интересных деталей: меню банкета радикально отличалось от того, что нравилось Елизавете II при жизни. Так, на горячее подавали камбалу на гриле с лесными грибами, трюфелями и соусом из щавеля и баллотин из виндзорского фазана с артишоками, компотом из айвы и соусом из портвейна. Журналисты Daily Mail отметили, что покойная королева предпочитала балморальскую оленину или баранину из других королевских поместий, когда принимала иностранные делегации.

Принц ЭдвардГрафиня СофиПринц Уильям


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