 

Куда пойти в субботу: ждем всех на HELLO! BEAUTY DAY в РИВ ГОШ в ТЦ “Пассаж” в Санкт-Петербурге

23.11.2022, 21:34, Разное
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На протяжении нескольких месяцев в “РИВ ГОШ” по всей стране проходили паблик-токи и выступления звезд при поддержке HELLO!. Любовь Толкалина, Анна Седокова, Глюкоза и многие другие знаменитости приезжали в разные города и встречались с посетителями магазинов, общались и делились своими бьюти-секретами. 

Мы решили на останавливаться на достигнутом и провели целый день красоты в Универмаге “Цветной”. Теперь BEAUTY DAY пройдет в Санкт-Петербурге. В течение дня гостей ждут встречи со звездами, скидки до 50%, бьюти-боксы при покупке от 5 000 руб., подарки и многое другое.

Вход свободный!

Программа HELLO! BEAUTY DAY

12:00 выступление и паблик-ток – Солисты хореографического спектакля “Дом Бернарды” (организатор “Фламенкерия”), участники и победители танцевальных конкурсов звезды фламенко Наталия и Степан Прибытко

Наталия и Степан Прибытко

13:00 паблик-ток и фотосессия – Заслуженные мастера спорта, гимнастки, Чемпионки мира и призеры Олимпийских игр Дина и Арина Аверины

Дина и Арина Аверины

13:30 паблик-ток и выступление – популярная певица То-Мá

То-Мá

14:00 паблик-ток и фотосессия – известный российский дизайнер Игорь Чапурин

Игорь Чапурин

14:30 выступление и паблик-ток – поп-рок коллектив из Москвы “Дорогой Дневник”

“Дорогой Дневник”

15:00 приветствие Президента компании РИВ ГОШ Эдгара Шабанова

Эдгар Шабанов

15:15 паблик-ток и выступление – певец Влад Соколовский

16:15 паблик-ток – звезда театра и кино Анна Котова-Дерябина

Анна Котова-Дерябина

17:00 паблик-ток и выступление – певица, известная по работе с французским проектами, Женя Любич

Женя Любич

18:15 паблик-ток и выступление – солисты Мариинского театра, участники первого Фестиваля Классической музыки и лауреаты международных музыкальных фестивалей Сергей Скороходов и Клим Тихонов

Сергей СкороходовКлим Тихонов

19:15 паблик-ток и выступление – популярная поп-группа IOWA

Катя IOWA


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