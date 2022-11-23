Мнение: Паразитный контур, или почему американцы такие безбашенные

США сейчас не в лучшей форме. Страна расколота надвое по линии либералы-трамписты, и разговоры о Гражданской войне воспринимаются уже на полном серьёзе, без шуток. Инкубационный период большого кризиса тоже завершён, долларовая система уже пошла вразнос.

Уважение на мировой арене потеряно — хоть США и сохраняют ещё контроль над главными международными структурами типа ООН или МОК, однако в двусторонних отношениях американские дипломаты всё чаще слышат пренебрежительное «нет». Послушно исполняют приказы из Вашингтона только старые вассалы, такие как Евросоюз и Япония, и напрямую контролируемые территории типа Украины. Другие страны, которые ещё недавно считались надёжными союзниками США, теперь позволяют себе отказывать Америке демонстративно, напоказ, с издевательским «А что вы нам сделаете?».

Несмотря на всё это, США сознательно лезут в серьёзные конфликты. Американцам мало прокси-войны с Россией: они настойчиво пытаются открыть второй фронт с Китаем. Для стороннего наблюдателя это выглядит поведением выпившего задиры, который вообразил себя суперменом и нарывается на тумаки.

Если бы США просто поигрывали мускулами, пытаясь выторговать себе больше влияния на мировой арене, их внешняя политика не вызывала бы серьёзных вопросов. Проблема в том, что США ставят себе целью уничтожение России и Китая. На уровне президента в США об этом, к счастью, не говорят, чтобы снизить риски начала Третьей мировой, но на уровне тех, кому непосредственно поручена борьба с Россией, всё довольно прозрачно. Вот, к примеру, мнение депутата польского Сейма, бывшего главы МИД, Павла Коваля (ссылка):

…для России это так называемая прокси-война. По сути, никто не сомневается в том, что это война России с Западом, но это все-таки суррогатная война, где вместо коллективного Запада атаке подверглась Украина. Это не перешло в неконтролируемое состояние, когда на обширных полях сражений против России воюют французские, британские, немецкие и американские войска. Запад поддерживает Украину технологиями и оружием. Однако принципиальная граница не была перейдена, и обе стороны следят за тем, чтобы ее не пересечь. Законы дипломатического театра соблюдены, хотя всем ясно, что Россия атакует Запад, а не Украину. Украина ведет эту борьбу от его имени. Кстати, это вызывает у украинцев ощущение своего рода мессианства, веру в то, что они – Христос народов. Интересно, как это отразится на украинском обществе после окончания боевых действий.

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Я думаю, что более реальным является сценарий, когда Россия развалится, будет еще сильнее децентрализована и станет частично контролироваться победившим Западом. Китай будет наращивать свое влияние в сибирской части Российской Федерации, но тоже не во всей. На российском Дальнем Востоке может сыграть свою роль и Япония.

Вполне очевидно, что победить в войне на уничтожение США не могут. Даже если сделать слишком смелое предположение, согласно которому полчища бандеровцев при помощи вооружений НАТО смогут разбить русскую армию на поле боя, следующим неизбежным шагом станет переход войны в ядерную фазу, в ходе которой Америке будет нанесён критический ущерб. А ведь есть ещё и второй фронт с Китаем, где ситуация аналогичная — победить Китай, не уничтожив саму себя, Америка не способна.

Чтобы понять причины такой недальновидности, стоит послушать главу МИД побеждённой Германии, Анналену Бербок. Это типичная представительница глубинного государства, полностью лояльная своему американскому начальству. В интервью в сентябре она сказала (ссылка):

Мы должны тщательно анализировать различные методы ведения этой войны. Потому что сейчас воюют не одними танками, как это было в 19-м веке, это гибридная война.

Танки в 19-м веке! Для главы МИД такая ошибка совершенно невозможна. Вдвойне невозможна она для главы МИД Германии, самой танковой страны мира. Это промах уровня той журналистки «Эха», которая как-то заявила в эфире, что население России составляет 8 млн человек.

Собственно, из таких ошибок и складывается сейчас безумие американской дипломатии.

Сначала американцы запускают по всему миру пропаганду, рассчитанную на создание мягкой силы, на завоевание сердец лакей-интеллигенции, «цивилизованных людей». Потом лакей-интеллигенция подхватывает и распространяет тезисы из выданной им методички, согласно которым Америка бесконечно сильна, а другие страны — безнадёжно слабы. А потом возникает паразитная связь: политики США привлекают в качестве экспертов по России и Китаю своих пособников, которые пересказывают американцам их же собственную пропаганду.

В старых США, которые победили нас в Холодной войне, такое было бы невозможно, там пропаганда и разведка были бы разнесены по разным контурам. Вещая в блогах о слабости России, американцы одновременно тратили бы силы, чтобы собрать информацию о реальном положении дел. Проблема в том, что отбор по квалификации в США давно сломан, и сейчас карьеру в глубинном государстве делают не умные и цепкие, а хорошие тусовщики — вот типа той глупенькой девушки из Финляндии, премьер-министра, которая толкает свою страну к ядерной войне с Россией, так как предпочитает проводить время не в библиотеке, а на весёлых вечерниках.

Понятно, что Польша, Германия и Финляндия — это колонии, внутри самих США уровень чиновников глубинного государства немного выше. Однако, лишние несколько пунктов IQ американских чиновников нивелируются географией: Россия от них слишком далеко, чтобы им было интересно тратить время на сбор надёжной информации о нашей стране.

В целом, полагаю, ситуация складывается в нашу пользу. Да, сейчас США пошли на обострение, и нам приходится держать удар, перемалывая накопленный в арсеналах НАТО потенциал. Не самый худший сценарий, так как для нас боль терпимая, а для США и союзников — невыносимая, время работает на нас.

Однако если бы американцы были умнее, они нашли бы способ навредить нам мягче, как-нибудь в обход. И если сейчас победа России практически гарантирована, то вот в войне против умных американцев, — против того поколения, которое сейчас уже на пенсии или в могиле, — нам пришлось бы очень тяжело.