Экономика: Потолок цен на российскую нефть становится формальным

ЕС наконец поставит точку в вопросе «какой ценовой потолок установит Запад для российской нефти». Если изначально речь шла о 40 долларах за баррель, потом о 60 долларах, то теперь планку подняли еще выше – до 65–70 долларов. Чего именно боится Запад, что вынужден каждый раз повышать потолок цен? И почему эта мера может стать в итоге формальностью?

Послы из 27 стран ЕС обсуждают, как будет выглядеть потолок цен на нефть, который планируется ввести с 5 декабря. Западные СМИ уверяют, что рассматривается диапазон в 65–70 долларов за баррель российской нефти. Запад с каждым разом согласует нефтяной потолок все выше и выше. Сначала разговоры шли о 40 долларах, потом от США появилось отсечение в 60 долларов, а теперь и вовсе речь идет о 65–70 долларах.

Постоянное повышение потолка США и ЕС вполне понятно. Они опасаются, что российская нефть уйдет не только из ЕС, но и вообще с мирового рынка (частично). А это означает, что цены на нефть могут легко взлететь до 120–150 долларов за баррель. И пострадают от этого абсолютно все покупатели нефти в мире, ведь им придется раскошелиться. Это не только США и ЕС, которые и так страдают от рекордных уровней инфляции, но и о Индии, Китае и других странах. И виновными в создании такого искусственного дефицита нефти на мировом рынке будет не кто иной, как Запад.

Чтобы этого не произошло, потолок повышают до 65–70 долларов. Дело в том, что такое ограничение по цене позволяет РФ легально осуществлять поставки нефти без необходимости признания потолка цен. Ранее Москва четко дала понять, что продавать нефть по придуманным ценам Запада не намерена.

Но 65–70 долларов – это, по сути, та реальная цена, по которой продается российская нефть в последнее время. По данным Минфина РФ, в октябре 2022 года средняя цена российской нефти марки Urals составила 70,62 доллара за баррель против 68,25 доллара в сентябре. Это цены с учетом дисконта относительно нефти марки Brent. Сейчас дисконт составляет около 25 долларов за баррель, отмечает Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

Для российских нефтяных компаний продажа нефти по 65–70 долларов за баррель является вполне комфортной сделкой. Потому что в среднем себестоимость российской нефти ниже. Хотя она сильно отличается по месторождениям.

«Свежие разработки в Западной Сибири имеют себестоимость около 20 долларов за баррель. А старые или трудноизвлекаемые месторождения имеют себестоимость в два-три раза выше. Но в среднем по РФ можно считать около 40 долларов за баррель»,

– говорит Потавин. В американском Минфине США тоже посчитали, что добыча нефти в РФ станет убыточной, если цена опустится ниже 44 долларов. Именно поэтому Вашингтон и начал предлагать более высокую цену отсечения. Западу, конечно, хотелось бы лишить Россию доходов, но не ценой роста собственных расходов и главное – инфляции. Попытки американцев бороться с ростом цен у себя в стране пока не сильно удачные, про европейцев даже говорить не стоит.

Запад смягчает и другие условия потолка цены. Во-первых, добавляется переходный период в 45 дней для нефти, загруженной до 5 декабря и разгруженной до 19 января. На такую нефть потолок цен не действует. Во-вторых, смягчено наказание для судов, которые все-таки решатся перевозить российскую нефть по цене выше установленной. Раньше хотели такие суда навсегда лишать прав на перевозку нефти европейцам, на страхование и финансирование в европейских компаниях. Однако теперь суда, которые будут уличены в нарушении потолка цен, отделаются всего лишь штрафом и временным ограничением на работу в течение 90 дней, причем только в отношении российской нефти.

Впрочем, в смягчении ценового потолка может скрываться западное коварство. «Чем более мягкими будут изначальные условия введения ограничений на покупку российской нефти, тем больше потребителей могут их принять. Но со временем, когда всем станут понятны механизмы регулирования верхней цены на российскую нефть, можно будет снижать планку по стоимости и вводить дополнительные ограничения и штрафы», – не исключает аналитик ФГ «Финам». Пересматривать предельный уровень цен предполагается каждые три месяца (90 дней).

Кроме того, если мировые цены на нефть вырастут, то и реальная цена российской Urals с дисконтом для тех же Индии и Китая превысит 65-70 долларов. Что же будет в этом случае?

«Если цены на нефть окажутся намного выше «потолка», то Россия по-прежнему будет продавать нефть в Индию и Китай не менее, чем с 20%, а то и с 30% дисконтом. То есть это будет уже более высокий ценовой коридор, например, 70-80 долларов за баррель», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. Один вариант – Запад следом поднимает потолок отсечения до 80 долларов. А если он этого не делает, то может произойти сокращение добычи российской нефти, ее экспорта, а далее еще больший рост цены на Brent. Так что для Запада первый вариант выгодней.

Впрочем, сокращение добычи нефти и экспорта в этом году все равно произойдет, поскольку для существенного увеличения объемов поставок в Китай и Индию нужна соответствующая инфраструктура, отмечает Мильчакова. Впрочем, к лету основные потоки все-таки удастся перенаправить из Европы в Азию. И сокращение в итоге оценочно может составить не больше 0,5-1 млн баррелей в сутки.

На самом деле, Россия уже потеряла 90% европейского рынка нефти, а точнее в северных странах блока. Ранее Северная Европа была главным получателем российской нефти с балтийских и арктических терминалов. Сюда приходило 1,2 млн баррелей в сутки еще в начале февраля. А теперь потоки снизились в ноябре до 95 тыс. баррелей в сутки, которые приходят только в Роттердам, передает Блумберг. Германия, Франция, Литва и Польша уже прекратили импорт российский нефти.

Теперь нефть из балтийских портов РФ идет в основном в Азию. Причем, часто танкеры, перевозящие российскую нефть, не раскрывают конечный пункт назначения, а указывают в качестве пункта назначения Порт-Саид или Суэцкий канал. Большинство этих судов оказывается в Индии, некоторые направляются в Китай, а иногда и в другие пункты назначения, например, в ОАЭ или на Шри-Ланку.

Средиземноморские страны Европы все еще покупают российскую нефть в районе 630 тыс. баррелей в сутки. Половина поставок приходится на Турцию – 300 тыс. баррелей в сутки. Анкара начала закупать в три раза больше российской нефти, чем до конфликта на Украине. Турция сохранит закупки, скорее всего, и после 5 декабря (когда будет введено эмбарго в ЕС и потолок цен). Продолжают покупать российскую нефть Болгария и Румыния в районе 150 тыс. баррелей в сутки, хотя это вдвое меньше, чем было летом. Болгария, кстати, добилась частичного освобождения от запрета ЕС на импорт российской нефти морским путем. Поэтому она, вероятно, тоже продолжит закупать нашу нефть и после эмбарго.

«Вполне возможно, что Россия продолжит поставлять нефть в страны Запада через серые схемы с перекачкой на рейде, отключением радаров и просто смешиванием российской нефти с другой на терминалах. Отследить такие схемы довольно проблематично.

Минус в том, что деньги, полученные с таких «серых» транзакций, вряд ли пойдут в бюджет страны, а могут осесть «на местах», – говорит Потавин.

И, конечно, Россия продолжит искать новых покупателей в Азии и на Ближнем Востоке. Собственно, объем поставок в Азию уже достиг рекордных 2,2 млн баррелей. Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, идущей морским путем. Если брать и трубопроводные поставки, то впереди всех – Китай.

Поэтому Индия и Китай присоединиться к западному «потолку цен» не хотят. Однако введение таких ограничений все равно дает покупателям из Азии рычаг давления на Россию, считает Потавин. Потому что они смогут требовать от РФ еще больших скидок, так как российская нефть станет еще более «токсичной» после 5 декабря. «В теории, если потолок цен на нефть будет грамотно введен, то он не должен оказать серьезного влияния на нефтяные котировки, так как объем поставляемой нефти из РФ должен несильно сократиться», – заключает собеседник. Это значит, что план G7 может провалиться. Ведь цель «ценового потолка» была в том, чтобы, с одной стороны, сохранить потоки российской нефти и избежать роста мировых цен, а с другой, ограничить доходы России.

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