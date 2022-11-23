В офисе Зеленского предположили, что света в Украине не будет неделями, но его уже дают

Отключения электроэнергии в стране могут длиться несколько недель, поэтому Украине необходим стратегический резерв генераторов, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ранее Ермак принял участие в запуске проекта помощи европейских городов по поставке генераторов на Украину. Он добавил, что помощь позволит стране пережить сложную зиму.

«Генераторы являются основным оборудованием, которое обеспечит базовые потребности людей: свет, связь, доступ к надежной медицинской помощи при отключении света», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Ермак добавил, что Украине необходимо высоковольтное оборудование, а именно трансформаторы, автоматические выключатели, реле и зарядники.

Ранее генеральный директор украинской энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко призвал жителей страны при наличии возможности выехать с ее территории на зиму.

Также украинские СМИ сообщили, что несколько крупных городов Украины – Киев, Запорожье, Харьков, Львов, Одесса, Хмельницкий, Николаев частично обесточены в результате ракетных ударов по инфраструктуре.

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