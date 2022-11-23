Мама Натальи Водяновой об отказе от младшей дочери Дженнифер: “Вариант спасения от неминуемой нищеты”

Мать Натальи Водяновой Лариса Кусакина спустя неделю после выхода эксклюзивного интервью своей известной старшей дочери и найденной младшей по имени Дженнифер Бернс прокомментировала как сам материал, так и ту ситуацию, что произошла 22 года назад. Решение женщины вызвало бурное обсуждение в социальных сетях и не все поняли ее поступок.

В интервью Лариса рассказала, как разрывалась на нескольких работах, чтобы прокормить трех дочерей, одна из которых страдает ДЦП.

Нужда была отчаянная. С появлением Оксаны как-то резко повзрослела Наташа, — вспоминает женщина.

Рождение четвертой дочери для Кусакиной стало большим испытанием. По ее словам, поднять двух дочек, одна из которых серьезно болеет, не помогали даже заработки Натальи, карьера которой набирала обороты.

Я растерялась: было понятно, что в одиночку троих маленьких детей, одна из которых инвалид, не потяну. Мы и так-то жили, мягко говоря, небогато, а тут рисовалась совсем уж мрачная перспектива жизни впроголодь. И тогда как вариант спасения от неминуемой нищеты возникла мысль написать отказную от ребенка, а потом забрать его домой при первой возможности. Появились робкие надежды на более светлую полосу жизни в обозримом будущем: у Наташи начали вырисовываться перспективы в модельном бизнесе, и она была уверена, что сможет достаточно заработать, чтобы помочь семье, — поделилась Лариса с журналом “Антенна-Телесемь”.

Женщина была уверена, что вскоре сможет найти младшую дочь, которую назвала Машей. Поиски семья не прекращала на протяжении нескольких лет. Водянова даже прибегала к помощи частных детективов.

Пожалуй, отказная от нее, ставшая следствием тогдашней безнадеги, — самый неоднозначный и тяжелый шаг, совершенный мною в жизни.

Пару лет назад Дженнифер, как назвала Машу новая семья, сама нашла близких через сервис по отслеживанию родственников. Экспертиза ДНК установила, что Кусакина действительно является ее матерью, а Наталья – сестрой.