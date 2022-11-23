Pепортаж с закрытого показа долгожданного фильма о королеве Елизавете II

На российские экраны выходит долгожданный документальный фильм “Королева Елизавета II: Ее славное правление” (“Queen Elizabeth II: Her Glorious Reign”). Это картина режиссера Алана Байрона о самом долго правившем монархе в истории Великобритании и Содружества Наций, и одновременно – о любящей дочери, жене, матери и бабушке.

Корреспондент HELLO! Ариадна Рокоссовская сходила на закрытый показ ленты в Москве и теперь рассказывает, что показали в долгожданной документальной картине.

Королева Елизавета в Австралии в 1963 году

Мировая премьера фильма состоялась 26 июля – после того, как в Британии отгремели торжества, связанные с платиновым юбилеем Ее Величества – 70 лет на престоле. Поэтому фильм выглядит, как подарок, парадный портрет королевы. И, как во всяком приличном подарке, в нем нет ничего, что могло бы расстроить юбиляршу. А сейчас, после смерти королевы Елизаветы II, этот тон тем более уместен, ведь об умерших принято говорить или хорошо, или ничего. Собственно, среди комментаторов и нет никого, кто мог бы сказать о монархине дурное слово.

Свой вклад в создание картины внесли люди, которые были с ней знакомы много лет, например бывший пресс-секретарь Елизаветы II Дикки Арбитер, биографы королевской семьи виконтесса Бангор Сара Брэдфорд, писатель Хьюго Викерс, исторический консультант сериала “Корона” Роберт Лейси, телеведущий, некогда член парламента Джайлс Брандрет. Последний написал не одну книгу о королевской семье, был в приятельских отношениях с принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским, а после его смерти написал фразу, ставшую знаменитой: “Герцог в течение сорока лет оказывал мне свое дружелюбие. Монархи предлагают вам лишь дружелюбие, но не дружбу, и никогда не стоит забывать разницу”. Все они участвовали в минувшем году в создании фильма о герцоге Эдинбургском “Принц Филипп. Мужчина в тени трона”. И всем им есть, что сказать о его блистательной жене. Неудивительно, что именно эта пара показана в картине ярче всего, и не зря российская премьера фильма приурочена к 75-летию со дня свадьбы покойной королевы и ее любимого супруга герцога Эдинбургского.

Не рождена для престола

В начале фильма один из комментаторов упомянул о том, что король Георг VI говорил о своих дочерях: “Лилибет – моя гордость, а Маргарет – моя радость”. По этим словам можно судить о том, какой была королева в детстве, и понять, где лежат истоки ее уверенного 70-летнего царствования. Ее отец был герцогом Йоркским – младшим братом наследника престола, и его шансы стать королем были очень малы. Что уж говорить о шансах маленькой Лилибет, которая была третьей в очереди на трон?

Герцог Йоркский Берти, герцогиня Елизавета и маленькая Лилибет. 1926 год

Ее семья спокойно жила в особняке на Пикадилли, с июля по ноябрь Елизавета с родителями и сестрой Маргарет отдыхали в любимом замке Балморал в Шотландии. На архивной видеосъемке показаны свободные и счастливые Берти (да, до коронации Георга VI звали Альберт) и его нежно любимая Элизабет Боуз-Лайон, которая не хотела королевской жизни и поэтому в юности неоднократно отказывалась выходить за него замуж. Она в конечном итоге дала свое согласие только потому, что он обещал, что не будет королем. И вот – после отречения от престола старшего брата Эдуарда, младший Берти был вынужден переехать в Букингемский дворец. Лилибет было 11 лет, и королевские эксперты рассказали создателям фильма, что ее жизнь резко изменилась. Один из примеров: когда наследница престола захотела примкнуть к скаутскому движению, такой отряд организовали в стенах замка – из “своих” детей.

Коронация отца Лилибет Георга VI в 1936 году Лилибет и Маргарет – гордость и радость своего отцаСказочная любовь

Многим из нас приходилось видеть юношеские снимки принца Филиппа, но мало кто знает, что бородатый мужчина, фотография которого стояла на каминной полке Лилибет, когда она была подростком, это тоже он. Откуда в Лондоне взялся внук греческого и датского королей, где его родители, чем он привлек 13-летнюю наследницу британского престола, причем, на всю жизнь? Этим вопросом при дворе после Второй Мировой войны задавались многие. Ответ на него звучит в фильме. Но главный и неожиданный для многих вывод, который можно сделать из рассказов королевских биографов: главой семьи в этом неравном союзе был Филипп. Более того, один из знавших эту красивую пару мальтийских журналистов признался с экрана: “Наверное, я не должен этого говорить, но я слышал, как он ее ругал”.

Молодые и счастливые принцесса Елизавета и принц Филипп

Влюбленная и не скрывающая своего счастья принцесса Елизавета, красавец-принц Филипп, заботливо накидывающий ей на плечи манто – эти редкие архивные кадры переносят нас в сказку, которая закончилась 9 апреля 2021 года вместе с жизнью герцога Эдинбургского. Можно сказать, что это был счастливый конец. Не доживший всего два месяца до своего столетия принц-консорт устало называл себя “самым опытным открывателем мемориальных досок в мире”. Всего через полтора года любимая жена упокоилась рядом с ним в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Взгляд королевы

Создатели фильма обещают: “Вы станете свидетелями истории триумфов, потерь, скандалов и празднований, пройдя через которые, юная принцесса стала королевой для людей во всем мире”. Но, как было сказано выше, они приняли решение не расстраивать главную героиню повествования, которая на тот момент была жива. Поэтому вы не найдете в этом фильме подробностей скандальной истории судебного иска против принца Эндрю американки Вирджинии Джуффре. Она обвиняла герцога Йоркского в том, что он несколько раз вступал с ней в сексуальную связь против ее воли, когда ей было 17 лет. История эта закончилась для него потерей всех военных званий и функций члена королевской семьи, он больше не может официально использовать титул “Его Королевское Высочество”. Но, главное, по настоянию матери, которая очень не любила скандалы, он не смог защищаться в суде. Под давлением августейших родственников Эндрю был вынужден заключить досудебное соглашение и выплатить Джуфре огромную компенсацию, хотя он категорически отвергал все ее обвинения.

И еще одна тема, которую создатели фильма затронули вскользь: заокеанская деятельность внука королевы принца Гарри и его жены Меган Маркл. Ни их скандальное интервью Опре Уинфри, ни попытки Гарри подать в суд на правительство страны в связи с решением властей Соединенного королевства лишить герцога Сассекского и его семью полицейской охраны не прокомментированы королевскими экспертами. Да и история принцессы Дианы показана с точки зрения Елизаветы II и герцога Эдинбургского. Хотя этот взгляд тоже интересен, ведь мы узнаем, например, на чьей стороне были родители Чарльза, и что делали со своей стороны, чтобы спасти его брак.

Обычная британская семья: Елизавета с Филиппом и их дети Чарльз, Анна, Эндрю, ЭдвардСказка без конца

И, тем не менее, фильм “Королева Елизавета II” посмотреть стоит. Во-первых, для того, чтобы оказаться в сказке архивных видео и фото кадров, на которых прекрасная принцесса танцует с прекрасным принцем, а впереди у них долгая и счастливая жизнь. Во-вторых, чтобы совершить путешествие во времени вместе с этой парой и их детьми, а затем – внуками и даже правнуками. И, в-третьих, чтобы понять, чем была для нас – живущих в другой стране – королева.

Королева Елизавета и жена ее внука Уильяма, будущая королева Кейт