 

Мнение: «Газпром» перекрывает поставки газа в Приднестровье?

23.11.2022, 20:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

C 1 декабря 2022 года «Газпром» будет поставлять в Молдову на 56,5% меньше газа, чем предусмотрено контрактом с Moldovagaz.
Это выглядит легализацией перекрытия поставок газа в Приднестровье.

Уже рассказывал, что с1 ноября «Газпром» сократил на 30% объемы поставок газа в Молдову, до 5,7 млн кубометров в сутки. Но даже этот объем АО «Молдовогаз» не выбирал. Потому что с 1 ноября «Молдовагаз» резко сократил поставки газа в Приднестровье. С 3,9 млн кубов до 2,3 млн кубов в день. В результате были остановлены крупнейшие приднестровские заводы — Молдавский металлургический завод (ММЗ) и Рыбницкий цементный завод (РЦК). А Молдавская ГРЭС вынуждена была перейти на работу одним энергоблоком и остановить экспорт электроэнергии.

Удивительно, но  в октябре-ноябре «Молдовогаз» не выбирал весь объем газа, поставляемый «Газпромом». Но и в Приднестровье газ не поставлял.

Этой мутной истории посвятил выпуск «НОвой ВИДЕОгазеты», который выпустил 14 ноября:

У этой истории  – неожиданное развитие. «Газпром» перевел стрелки на Украину. Мол, объем газа, подаваемый для транзита «Молдовагазу» через украинскую территорию, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдавией (подробности).

Но факт остается фактом, в Приднестровье подачу газа сократил «Молдовогаз» – дочернее предприятие «Газпрома». Но виновата все-равно Украина?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.12.21 / Усиленный режим сошел с ума

01.05.22 / Веганский, без сахара или с цельнозерновой мукой: рецепты брауни из кабачков

18.11.21 / «Я оказался введенным в заблуждение»

18.09.22 / Мнение: «Мировая битва за СПГ началась»

14.06.22 / Мнение: Кино, как в СССР…

01.09.20 / Земельный налог с «арктического гектара» будут взимать только с 2022 года

23.07.22 / 23 июля транзит российского газа через Украину мог составить 42,1 млн. кубометров

16.02.22 / Нельзя передавать кольцо из рук в руки, чтобы не нарушить свою счастливую жизнь

09.07.22 / Нет Львов – вечеринка не удастся: 4 знака зодиака, которые всегда в центре внимания, даже если они этого и не желают

29.06.20 / Скандалы: «У нас очень строгие родители»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика