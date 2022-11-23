Мнение: «Газпром» перекрывает поставки газа в Приднестровье?

C 1 декабря 2022 года «Газпром» будет поставлять в Молдову на 56,5% меньше газа, чем предусмотрено контрактом с Moldovagaz.

Это выглядит легализацией перекрытия поставок газа в Приднестровье.

Уже рассказывал, что с1 ноября «Газпром» сократил на 30% объемы поставок газа в Молдову, до 5,7 млн кубометров в сутки. Но даже этот объем АО «Молдовогаз» не выбирал. Потому что с 1 ноября «Молдовагаз» резко сократил поставки газа в Приднестровье. С 3,9 млн кубов до 2,3 млн кубов в день. В результате были остановлены крупнейшие приднестровские заводы — Молдавский металлургический завод (ММЗ) и Рыбницкий цементный завод (РЦК). А Молдавская ГРЭС вынуждена была перейти на работу одним энергоблоком и остановить экспорт электроэнергии.

Удивительно, но в октябре-ноябре «Молдовогаз» не выбирал весь объем газа, поставляемый «Газпромом». Но и в Приднестровье газ не поставлял.

Этой мутной истории посвятил выпуск «НОвой ВИДЕОгазеты», который выпустил 14 ноября:

У этой истории – неожиданное развитие. «Газпром» перевел стрелки на Украину. Мол, объем газа, подаваемый для транзита «Молдовагазу» через украинскую территорию, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдавией (подробности).

Но факт остается фактом, в Приднестровье подачу газа сократил «Молдовогаз» – дочернее предприятие «Газпрома». Но виновата все-равно Украина?

Фотография отсюда

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