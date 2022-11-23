 

Высох цветок пустыни! – Личное мнение

23.11.2022, 20:00, Разное
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Я не знаю, как так получается у Юнусова находить одинаковых баб, но разница между брюнеткой и блондинкой фактически стёрлась.

К чему это я? Смотрите сами:


Фото: Соцсети

Слева — дородный стан Решетовой. Справа — её же стан, но высохший.

Если вы скажете, что уже где-то такое видели, то будете, конечно, правы.

Видели мы это уже всё у Шишковой. Хорошая была девка, красивая. Но в момент, когда Тимурка променял её на Решетову, Алёнка нашла себя в похудении.

Увлеклась. Да так и худеет уже несколько лет. Высохла до костей:

https://t.me/lenamiro/9956

Чего худеет? Зачем худеет? Да непонятно, ни для чего, ни зачем. Может быть, думает, что Тимурка к худой вернётся? Позовёт, обнимет, ласково прошепчет, как же он был неправ.

Вот и Решетова из типажа сочно-сутулой, но крепкой бабы, превращается в высохший цветок пустыни.

Настя, остановись — не всем идёт худоба! Ты — дородный кактус по типажу. Цвети и привлекай внимание к себе мощным станом! А у Тимурки — Валя. Она худеть будет потом.

Тьфу. Расстроилась.

А вам какая Решетова больше нравится — упитанная или сухая?

Источник: Лена Миро


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