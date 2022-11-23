Губернатор Самарской области Азаров передал на нужды армии дополнительную спецтехнику

Вопросы, связанные с участием военнослужащих из Самарской области в СВО, условиями их пребывания, обсудил с командующим 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армией Андреем Колотовкиным глава региона Дмитрий Азаров. Он также передал на нужды бойцов спецсредства и дополнительную технику.

Губернатор также обсудил с Колотовкиным вопросы оказания дополнительной поддержки военнослужащих. Такая совместная работа ведется с первого дня СВО. По согласованию с командованием определяется перечень необходимой специальной техники – в дополнение к той, которая предоставляется Министерством обороны РФ согласно действующим нормативам. Позднее она приобретается силами региона и жителей региона, говорится на сайте правительства Самарской области.

Азаров передал Колотовкину очередную партию спецтехники, а также гуманитарный груз, который отправили бойцам неравнодушные самарцы.

«На нужды армии – не первый раз откликаемся. Раз нужна такая техника, она будет поставлена. Уверен, люди будут откликаться, жители Самарской области, предприниматели, все для того, чтобы ускорить час победы», – сказал глава региона.

Колотовкин подчеркнул, что Азаров, правительство Самарской области, жители региона оказывает системную поддержку военнослужащим с самого начала проведения специальной военной операции.

Командар вручил Азарову медаль «За вклад в нашу победу», которая разработана 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армией. Глава регион стал первым, кому была вручена эта награда.

Напомним, на днях первые два подразделения из числа мобилизованных жителей Самарской области отправились в тыловые районы проведения специальной военной операции.

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