 

Госдеп: Новый пакет помощи Украине будет включать средства ПВО и боеприпасы

23.11.2022, 19:50, Новости дня
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Новый пакет военной помощи в размере 400 млн долларов, которую США предоставят Украине, будет включать оборудование для ПВО и боеприпасы, сообщили в Госдепе.

Средства и оружие будут поставлены из запасов Министерства обороны США, передает РИА «Новости». В Госдепе указали, что суммарно объем военной помощи Киеву составит 19,7 млрд долларов с начала работы действующей администрации.

Пентагон в свою очередь уточнил, что в рамках этого пакета поставит Украине 150 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами для противодействия беспилотникам, дополнительные боеприпасы для комплексов ПВО NASAMS и HIMARS, а также противорадиолокационные ракеты HARM.

Также Киев получит от США 10 тыс. 120-миллиметровых минометных выстрелов, 200 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, 150 джипов «Хаммер» и другие легкие тактические автомобили. Направлено будет более 20 млн патронов для легкого огнестрельного оружия, запчасти для 105-миллиметровых гаубиц, 200 электрогенераторов.

До этого глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что Украина в скором времени получит новый транш прямой бюджетной помощи на 4,5 млрд долларов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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