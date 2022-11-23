В «Транснефти» сообщили о возобновлении прокачки нефти по украинскому участку нефтепровода «Дружба»
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Прокачка нефти по украинскому участку нефтепровода «Дружба» возобновилась, сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
«В 19.46 мск прокачка возобновилась», – передает ТАСС его слова.
Ранее сообщалось, что участок нефтепровода «Дружба» в Украине частично остановлен, при этом прокачка из Белоруссии в сторону Украины пока продолжается.
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