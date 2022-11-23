Мнение: Впечатления эмигрантов от Израиля, работа ради денег и проблемы управленческого учёта

1. Читатели прислали интересное из приключений наших бывших соотечественников. Речь про тех, кто спешно уехал из России в Израиль, так как не мог оставаться в стране, воюющей со своими соседями. Цитирую письмо:

У Ильи Ремесло наткнулся на очередную историю мигрантов из Москвы в Израиль. Картинка плохо читаемая, поэтому прилагаю текстовое изложение:



13 октября будет всего 4 месяца как мы переехали в Израиль и почти 8 месяцев как мы уехали из Москвы.



Я запишу сюда свои наблюдения, потому как из-за нескончаемого эмоционального потока я забываю практически все. Кажется, мы жили в Грузии лет пять назад, потому помню оттуда урывками, как я пыталась найти средство для мытья посуды без запаха, помню, что так и не села там за руль (очень страшно), помню мужика, который торговал чачей и вином на углу. Всё как во сне.



Первые два месяца в Израиле тоже как во сне. Все стадии от радости до отрицания, до осознания неизбежности, смирения. Вне Москвы я по инерции пыталась натянуть свою прошлую московскую жизнь — хорошая машина, жизнь в самом центре, красивая квартира, лучшие помидоры, только хрустящие корнишоны. Доставка, доставка, доставка, доставка…



Израиль — уникальная страна, очень сложная, но мы не ищем простых путей, мы поселились в Иерусалиме.



Сначала было очень тяжело. Ведь всё на иврите, я езжу бесконечно на автобусах по две пересадки, я не знаю, где купить гвозди, не знаю, где купить мясо, я не понимаю, что мне говорят, когда звонят из битуах леуми (фонд социального страхования). Каждый день мне нужно было ехать куда-то: то за посылкой с Алиэкспресса, которые просто разбрасывают по всему Иерусалиму, то в какое-нибудь министерство решать свои репатриантские проблемы.



Сказать, что тут отсталая жизнь, ничего не сказать.



Банковская система работает как Сбер в 1990-х, чтобы лежачему попасть к врачу, надо вызвать такси, скорая только для умирающих. Квартиры здесь вызывают полнейшее недоумение, как и машины. Обслуживание автомобилей, ремонт техники, любая работа руками — лучше не трогать. Как однажды сказал чинильщик нашего кондиционера на вопрос: а вот чёрная жижа текла наверное надо это как-то разобрать и почистить?



Он сказал: нет, это очень сложно.



Часто очень грязно, всё в состоянии «ремонт был в 1960-х», кабинеты врачей, школьный класс, автомобили — везде вековая пыль.



Как-то мы взяли напрокат машину на выходные. Она была настолько грязная, что руки прилипали к рулю, сзади валялись сосиски, сухарики, какая-то соска… мы думали, что надо пожаловаться, но потом поняли, что это обычная машина, и нас не поймут.



Как сказала одна очень пожилая американка, первые 50 лет в Израиле очень сложные.

2. Неожиданно выяснилось, что большая часть россиян (по данным опросов в СЗФО) работает ради денег. При этом доля тех, кто считает работу любимым делом, также очень велика (ссылка):



Согласно проведенному аналитиками опросу, 44 процента жителей Северо-Западного федерального округа считают работу своим любимым делом. В основном такие теплые эмоции по отношению к своему делу испытывают маркетологи и сотрудники сфер гостиничного бизнеса, искусства и медиа.

Как сообщает МК в Калининграде, 79 процентов респондентов из СЗФО считают, что основная цель их работы — заработок денег. Данный ответ предоставили люди в возрасте 35-44 лет (81 процент), а также сотрудники старше 55 лет (65 процентов).

Кроме того, стоит отметить, что женщины на 11 процентов чаще работают для собственного развития. В общем, самореализация является ключевым мотивом работы для 43 процентов опрошенных.

Помимо этого, 24 процента работают для того, чтобы начать подниматься вверх по карьерной лестнице. А 14 процентов респондентов ходят на работу, чтобы общаться с людьми.

3. В Школе Капитализма я рассказываю про управленческий учёт, обозначая причины, по которым на большинстве предприятий дела с учётом обстоят откровенно плохо. Цитирую из начала статьи (ссылка):

Бухгалтерия — это язык бизнеса. Если вы не владеете этим языком, вы подобны иностранцу, который купил завод во Вьетнаме, и пытается управлять им, не зная вьетнамского. Вам придётся полагаться на переводчика (в лице бухгалтера), и даже если ваш переводчик подойдёт к делу со всей ответственностью, значительную часть важной информации вы всё равно пропустите.

Первый совет из книг по личным финансам звучит так — заведите себе блокнот, чтобы записывать туда все доходы и расходы. В нынешних реалиях это может быть табличка Excel, специальная программа или приложение в телефоне, неважно. Главное, что работа с деньгами всегда начинается с их подсчёта. Или ты считаешь свои деньги, или они утекают у тебя сквозь пальцы…