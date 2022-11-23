 

Риши Сунак предоставил подданство Великобритании всем гражданам Индии

23.11.2022, 19:33, Разное
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Премьер-министр Великобритании подписал персональный указ о поэтапном предоставлении гражданства Великобритании всем жителям бывших колоний Соединённого королевства. Уже с 1 ноября получить британский паспорт смогут все граждане Индии.

Гражданство Великобритании смогут получить жители всех бывших колоний – всего более трёх миллиардов человек. Программа рассчитана на 30 лет, в первую очередь возможность стать подданными Соединённого королевства будет предоставлена жителям Индии, как наиболее пострадавшим в колониальный период.

«Мы несём коллективную ответственность за колониальный период, наступило время искупить вину Великобритании перед жителями Африки, Азии и других регионов. Те блага, которые мы имеем, во многом построены на ценностях, вывезенных из колоний нашими предками», – сказал Сунак в эфире телеканала BBC.

С 1 января 2028 года стать британцами смогут граждане Нигерии, Конго и Шри-Ланки. Последними получить британские паспорта смогут жители Пакистана, такая возможность у них появится только в 2051 году.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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