Мнение: О громком деле простого пенсионера… Чем он шокировал власть?

Учить молодёжь уму-разуму становится теперь всё более опасным если не для жизни, то как минимум для свободы. А уж использовать фразу «вот я в ваши годы…», подкрепляя её детскими воспоминаниями, вообще может быть признано чем-то вроде экстремизма. В чём на собственном печальном опыте мог убедиться обычный пенсионер Леонид Хабаров из Свердловской области, решившийся оставить на память внукам и правнукам книгу мемуаров «Как мы росли без гаджетов и компьютера».

Попытка её издать небольшим тиражом обернулась крупными неприятностями. Вплоть до уголовного дела.

Всё началось с того, что Леонид Хабаров принёс в Средне-Уральское книжное издательство рукопись своей книги детских воспоминаний. Он надеялся издать её небольшим тиражом и распространить среди родственников, друзей и бывших сослуживцев. За свой счёт, естественно.

Продолжение истории, однако, полностью сбило с ног начинающего автора. Как сообщило одно известное информагентство, Центр специального назначения УФСБ по Свердловской области при поддержке Росгвардии взял штурмом квартиру Леонида Хабарова. Пенсионер взят живым и самолётом доставлен в СИЗО «Лефортово». Ему может грозить крупный срок за «мемуары», оказавшиеся крайне опасными для национальной безопасности.

Бдительность проявил один из младших редакторов издательства. Ознакомившись с рукописью, он связался с компетентными органами, и текст передали на экспертизу. Там оказалось нечто…

В своём заключении эксперт, родившийся уже в новейшее время, пришёл, в частности, к следующим выводам: «В главе “Васька, Петька и карбид” детально описывается изготовление объёмно-детонирующего боеприпаса на основе ацетилен-воздушной смеси. В главе “Сокровища аэропорта “Уктус” содержится не только рецепт изготовления светошумовых гранат ослепляющего действия на основе магния, но и скрытного способы проникновения на объекты транспортной инфраструктуры. В главе “Волшебный клапан” описан план теракта в общественном месте с помощью металлического натрия. В главе “Батя сделал мне пугач” – конструкция и схемы создания кустарного огнестрельного оружия. В главе “Спасибо колхозникам” – технология изготовления аммонала из азотных удобрений». Эксперт настаивает, что книга является замаскированным под воспоминания пособием для начинающих террористов.

С ним, однако, не согласен адвокат и ровесник подозреваемого Алексей Бушмаков. «В те времена, когда Леонид Васильевич был ещё ребёнком, ни у кого не имелось ни компьютеров, ни смартфонов, да и программа в телевизоре, если по-честному, была только одна. Мальчишки фактически росли на улице, играя тем, что попадётся под руку, — заявил юрист. – Конечно, все шалили с огнём, карбидом, делали рогатки и пугачи. Но даже из взрослын никто не считал тогда это достойным чего-то более строго, чем подзатыльник или запись в дневник. Я прочитал книгу, она добрая, светлая и яркая. Особенно та глава, где про магниевую бомбу».

Однако следователей, по стечению обстоятельств годящихся подозреваемому если не во внуки, то в младшие дети, это не убедило. Рукопись книги и все три её копии изъяты и приобщены к делу. Не исключено, что их впоследствии внесут в реестр экстремистских материалов. А вот автору грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. За что???

И хотя источник новости действительно хорошо известен, особенно в Сети, признайтесь честно: вы ведь в какой-то момент поверили? А можете поручиться, что чего-то подобного никогда не произойдёт в современных российских реалиях?

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