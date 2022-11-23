 

В США задумались о многолетних контрактах на закупку боеприпасов для Украины

23.11.2022, 19:00, Разное
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Конгресс США может предоставить Пентагону полномочия по заключению многолетних контрактов для закупки большого количества боеприпасов для передачи их на Украину, пишет Defense News. По словам помощника министра обороны по закупкам и логистике Дуга Буша, в рамках многолетних контрактов, скорее всего, будут закупаться те вооружения, которые уже производятся в больших объёмах: управляемые снаряды GMLRS для реактивных систем залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS и ракеты для зенитного комплекса Patriot.


AP

Командование армии США рассматривает вопрос о том, какие программы вооружений являются наиболее оптимальными для закупок в рамках многолетних контрактов, если конгресс предоставит Министерству обороны полномочия по пополнению запасов, направляемых на Украину, пишет Defense News.

Двухпартийный законопроект, внесённый в сенат, предусматривает передачу Пентагону полномочий по заключению многолетних контрактов для закупки большого количества важнейших боеприпасов для передачи их Украине и пополнения запасов США.

Как сообщил помощник министра обороны по закупкам и логистике Дуг Буш, в рамках многолетних контрактов, скорее всего, будут закупаться те вооружения, которые уже производятся в больших объёмах.

По его словам, наиболее вероятными кандидатами на закупки в рамках многолетних контрактов являются управляемые снаряды GMLRS для реактивных систем залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS и ракеты для зенитного комплекса Patriot.

«Это было бы необычно для армии, но в этих обстоятельствах это может стать хорошей идеей. Мы всё ещё работаем над этим, и всё, что мы делаем, потребует специального одобрения конгресса», — отметил Буш.

«Большое преимущество многолетних контрактов обычно заключается в том, что вы экономите много денег, стабилизируете производственную базу и поставщиков, — отметил Буш. — Недостаток многолетних контрактов в том, что вы не обладаете большой гибкостью из года в год». 


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