Ляйсан Утяшева рассказала, как Павел Воля сделал ей предложение

Годы летят незаметно, и вот уже Павел Воля и Ляйсан Утяшева вместе 10 лет. По случаю годовщины спортсменка опубликовала трогательное слайд-шоу из совместных фотографий и рассказала подписчикам, как и при каких обстоятельствах ее будущий супруг встал на одно колено.

Никогда не забуду, как ты сделал мне предложение. Я чистила картошку для борща и случайно уронила нож, а ты, поднимая его, встал на колено, – вспомнила она. – А я подумала, что у тебя опять схватило спину и начала тебя поднимать… Это анекдот… А если серьезно, наша любовь подросла, ей уже чуть больше 10 лет — с момента, когда мы сделали взрослый поступок и расписались. Я желаю нам еще 100 раз по 10!!!

Также Ляйсан пожелала всем поклонникам поскорее найти свою вторую половинку.

И всем-всем желаю безусловной любви, чувства полета, уюта, доверия и романтики (зачем ее стесняться) — это же так прекрасно. Благодарю тебя, Паша, за нас. Это все невозможно собрать в одну эмоцию… – заключила гимнастка.

Напомним, что Ляйсан Утяшева и Павел Воля познакомились на одном из телешоу и долгое время общалась исключительно по-дружески. Их сблизила трагедия – смерть мамы Ляйсан. Тяжело переживая неожиданную кончину ближайшего родственника, Утяшева позвонила другу Паше, который поддержал ее в этот трудный момент. В 2012 году Павел и Ляйсан поженились, а 14 мая 2013 года впервые стали родителями – Утяшева родила сына Роберта в Майами. А два года спустя в семье появилась дочка София.