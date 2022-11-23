 

Меган Маркл записала подкаст с автором “Секса в большом городе” Кэндес Бушнелл: “В мире более четырех типов женщин”

23.11.2022, 18:52, Разное
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Первый сезон подкаста Меган Маркл “Архетипы” подходит к концу, и предпоследний выпуск был посвящен “свободе и самореализации, которые можно обрести, живя вне ярлыков, навязанных обществом”. Гостьей эфира стала Кэндес Бушнелл, американская колумнистка и автор бестселлера “Секс в большом городе” — основы одноименного культового сериала. В диалоге с Меган Бушнелл рассказала, что подростком и сама пробовалась на актерском поприще, но на собственном опыте столкнулась с двойными стандартами, которые навязываются женщинам в кино-тусовке.  

Одна из первых вещей, которые я осознала, когда поступила в актерскую школу, заключалась в том, что все роли были отстойными. Мне не удавалось найти роль такой женщины, которая была бы цельной, – объяснила она. – И я поклялась, что когда-нибудь напишу роли женщин, которые были бы настоящими женщинами, а не такими, какими, по мнению некоторых мужчин, они должны быть.

 Кэндес Бушнелл

Писательница подчеркнула, что клише о женской сексуальности подтолкнуло ее к написанию книги, ставшей бестселлером. 

Практически все клише о женской сексуальности, что я обнаружила, были неправдой. И это действительно послужило толчком к написанию “Секса в большом городе”: исследовать, что такое женская сексуальность на самом деле.

Бушнелл добавила, что продолжала чувствовать давление даже после оглушительного успеха своей авторской колонки в New York Observer и ее книжной, а впоследствии и телевизионной антологии. 

Люди говорят вам, что если вы женщина, то не можете этого сделать. Так что на самом деле я не писала никаких сценариев для телевизионной адаптации “Секса в большом городе”, потому что думала: “Я не смогу этого сделать”.

Несмотря на все, Бушнелл по-прежнему считает, что сериал все же загоняет женский образ в определенные рамки. 

Они взяли книгу, и Даррен Стар (шоураннер — прим. ред.) наложил поверх нее стандартный телевизионный шаблон. Мы все знаем, что в мире существует более четырех типов женщин, – подчеркнула писательница.

Напомним, что книга “Секс в большом городе” вышла в 1996 году, а ее культовая телевизионная адаптация — двумя годами позже, в 1998-м. Полнометражное продолжение истории в двух частях вышло в прокат в 2008 и 2010 годах.

Кадр из “Секса в большом городе”


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