Резко похудевшая Подольская сообщила о болезни: Стало неприятным сюрпризом

Два года назад Наталья Подольская подарила своему супругу Владимиру Преснякову еще одного сына. Мальчика назвали Иваном. Артисты многократно показывали наследника поклонникам, публиковали его снимки в популярных социальных сетях. В общем, семейство постоянно находится на связи с фанатами.

Например, недавно интернет-пользователи узнали от Подольской, что она вместе с сыновьями улетела в Объединенные Арабские Эмираты, оставив супруга дома. Артистка сообщила о болезни, которая настигла Преснякова. Оказывается, музыкант борется с последствиями перенесенной. “Володя не полетел из-за осложнений после ковида, и это стало для нас неприятным сюрпризом”, – рассказала исполнительница хита “Поздно”.

Рассматривая фото Подольской с отдыха, фанаты заметили, что она сбросила несколько килограммов. Им показалось, что артистка достаточно резко похудела. Певица объяснила, что сбросила вес во время участия в шоу “Ледниковый период”. То есть все дело в изнурительных тренировках.

Напомним, Наталья Подольская родила первого сына от Владимира Преснякова в 2015-м. Этого наследница знаменитой пары зовут Артемием.