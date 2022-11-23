 

Резко похудевшая Подольская сообщила о болезни: Стало неприятным сюрпризом

23.11.2022, 18:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Два года назад Наталья Подольская подарила своему супругу Владимиру Преснякову еще одного сына. Мальчика назвали Иваном. Артисты многократно показывали наследника поклонникам, публиковали его снимки в популярных социальных сетях. В общем, семейство постоянно находится на связи с фанатами.

Например, недавно интернет-пользователи узнали от Подольской, что она вместе с сыновьями улетела в Объединенные Арабские Эмираты, оставив супруга дома. Артистка сообщила о болезни, которая настигла Преснякова. Оказывается, музыкант борется с последствиями перенесенной. “Володя не полетел из-за осложнений после ковида, и это стало для нас неприятным сюрпризом”, – рассказала исполнительница хита “Поздно”.

Рассматривая фото Подольской с отдыха, фанаты заметили, что она сбросила несколько килограммов. Им показалось, что артистка достаточно резко похудела. Певица объяснила, что сбросила вес во время участия в шоу “Ледниковый период”. То есть все дело в изнурительных тренировках.

Напомним, Наталья Подольская родила первого сына от Владимира Преснякова в 2015-м. Этого наследница знаменитой пары зовут Артемием.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04.22 / Российские магазины обязали раздавать в канун Пасхи яйца бесплатно

02.06.21 / Дима Билан, Алсу, Елка и другие участники концерта для подопечных фонда “Подари жизнь”

28.10.22 / Такер Карлсон – администация Байдена боится возвращения свободы слова в Twitter

18.10.22 / Das Erste – коронавирус, нехватка персонала и цены на электричество — немецкие больницы ждёт тяжёлая зима

18.01.22 / Коллапс в службе безопасности Cбербанка: никто не верит, что звонят не мошенники

06.12.21 / Ученые: Поздний прием пищи увеличивает риски непереносимости глюкозы

27.01.21 / В России, для разработки новых ядерных технологий, создан академический консорциум

07.07.21 / КАМАЗ представил не имеющий аналогов в мире электробус, работающий на бензине

19.08.22 / Готик-панк, вечерние наряды и пальто: многие звездные пары предпочитают носить одинаковый фасон одежды

10.06.21 / В Госдуме рассмотрят возможность принудительного участия школьников в военно-патриотических организациях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика