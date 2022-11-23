Мнение: Зачем России монархия?

Пишут, что замглавы Всемирного русского народного собора и учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев заявил, что считает монархию единственным верным путем для сохранения традиционных ценностей России и восстановления мира.

Дословно: «Из 10 самых успешных государств мира в данный момент 6 монархий. Для монарха страна — это его государство, и он передаст его сыну. Ему не нужно 4 года посидеть и наворовать за это время по максимуму. Монархия в современном мире — это гарант стабильности».

В этом же интервю Малофеев заявил, что сейчас идет «священная война», так как Россия и Запад несут совершенно разные ценности.

Нет ли тут логического противоречия? Эти шесть монархий из десяти «самых успешных государств мира» – это вроде бы тот самый Запад, против которого идет «священная война», нет? И зачем нам подражать тем, кто несет чуждые нам ценности?

Кроме того, если в России восстановить монархию, не начнет ли наша страна так же стремительно разлагаться, как разлагается Запад? Или просто «священная война» тут же трансформируется в «монархическую»? «Священную войну» одной монархии против всех остальных?

Или у нас все свое, суверенное? И монархия наша будет совсем не такой, как на Западе? А будет более лучшей? Или все будет то же самое, даже форма правления. Только называться все это будет монархией? Что бы не заморачиваться проведением имитации выборов?

Фотография Константина Малофеева отсюда

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