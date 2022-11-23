Мнение: Чем российские магазины лучше западных, «Вкусно и точка» в Беларуси и опасны ли электронные чеки

1. Ещё одно видео с австралийцем Расселом, в котором он по пунктам объясняет, чем российские магазины отличаются от западных. Или, точнее от австралийских, так как сравнивает он именно с ними (ссылка):



– в России очень многое продаётся на развес, покупателям предлагают самим расфасовать себе нужное количество товара;

– в России много замороженной рыбы и морепродуктов (они не так хорошо выглядят, как свежие, но зато они дешевле);

– прямо в супермаркете работает отдел, где делают свежую выпечку;

– прямо в магазине можно самостоятельно налить себе напитки из крана (Рассел задаёт вопрос «интересно, как много людей в мире сами наливают себе пиво в супермаркете»?);

– конфеты доступны в очень большом ассортименте и на развес;

– в России продаётся не только мытый картофель, но и немытый, то же касается морковки и других овощей (немытые овощи дешевле);

– в российских супермаркетах люди сами взвешивают фрукты и овощи на весах, наклеивая чек на пакет (на Западе это делают сотрудники магазина);

– за исключением рыбы, прочей замороженной еды в российском супермаркете оказалось на удивление немного (и в основном это было мороженое), посетители такую еду берут неохотно, предпочитая свежую;

– кофе продаётся на развес, его можно отсыпать и взвешивать самостоятельно;

– в российских магазинах яйца выставляются не в холодильнике, а на обычных полках, при этом присутствуют разнообразные упаковки – по 6, по 10 и по 30 яиц;

– в российских магазинах часто используются не тележки, а небольшие корзинки (благодаря этому люди не покупают слишком много того, что им не нужно);

– в крупных российских супермаркетах есть кафе/отделы кулинарии (готовой еды), в Австралии такое тоже было, но это уже в прошлом;

– в отделе прессы вместо «журналов про знаменитостей» продают книги, раскраски и прописи для детей.

Кроме того, как отмечают зрители в комментариях к видео Рассела, в российских магазинах продавцы на кассах сидят, а не стоят, что делает их работу куда более приятной.

По этому видео создаётся общее впечатление, что российские магазины более отрыты и дружелюбны к посетителям, больше им позволяют и предоставляют больше выбора, чем магазины в Австралии. Сотрудникам также приятнее работать в наших магазинах — в России хотя бы можно сидеть.

Скептики указывают, что это, мол, гипермаркет сети «Глобус», которая принадлежит немецкой компании. Но, открывая магазины в России, иностранные компании учитывают местные вкусы и привычки, и почти всё, что показано в этом видео, можно найти также и в магазинах других сетей в России. А большинство продуктов в Глобусе и вообще в российском пищевом ритейле – российского производства.

2. Американский «Макдоналдс» в мире отступает, тогда как российская «Вкусно — и точка» – наступает. Недавно она перешагнула за границы России (ссылка):



Компания «КСБ Виктори Рестораны», управляющая ресторанами быстрого питания «Макдоналдс» в Белоруссии, сообщила о продолжении работы сети под российским брендом «Вкусно — и точка». <…>

В настоящее время в Белоруссии работают 25 предприятий быстрого обслуживания в шести городах. За год они принимают десять миллионов посетителей.

3. Эксперты считают, что электронные чеки менее надёжны, чем бумажные (ссылка):

Доцент базовой кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Виктор Щербаков предупредил, что работники супермаркетов могут использовать электронные чеки для обмана покупателей. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

Специалист напомнил, что законодательство страны обязывает продавца предоставлять россиянам чек на бумажном или электронном носителе. Последний вариант является более экологичным, однако не таким надежным, как распечатанный документ. Щербаков раскрыл опасность электронных чеков и назвал частым методом обмана пробивание одного продукта дважды.

В частности, продавцы могут пробить дешевый товар по цене дорогого или указать стоимость, отличную от показателя на прилавке. Чтобы избежать подобных ситуаций, Щербаков призвал проверять чеки на любом носителе сразу у кассы.

Соглашусь с экспертом полностью. Всё, что касается перехода в интернет, начиная от ЭЦП и заканчивая электронными чеками, сделано в России крайне криво, дыряво и неудобно с точки зрения пользовательского дизайна. При этом надежды на скорое улучшение ситуации у меня нет, так как нам даже не с кого брать пример. В других странах дела с автоматизацией формальностей обстоят значительно хуже, чем у нас.