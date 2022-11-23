 

Елена Лядова, Игорь Матвиенко, Марк Эйдельштейн и другие гости показа короткометражных фильмов

23.11.2022, 17:30, Разное
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Пока вчера вечером неподалеку от Тверской звездных гостям показывали документальную ленту “Пелевин”, в кинотеатре “Художественный” на Арбате шел закрытый показ короткометражных фильмов продюсерского центра Натальи Гнеушевой. Гостями показа стали актеры Максим Лагашкин, Лена Тронина, Сабина Ахмедова, Владимир Яглыч, Елена Лядова, Анар, Алина Алексеева, Николай Шрайбер, Никита Тарасов, Софья Каштанова, Никита Волков, Мария Мацель, музыкальный продюсер Игорь Матвиенко, Мария Кравченко и другие.

В программе было представлено три короткометражные ленты. Показ открылся премьерой новой работы лауреата “Кинотавра” Михаила Полякова “Мать и мачеха” с Викторией Толстогановой, Максимом Лагашкиным и Светланой Степанковской в главных ролях. Также зрители увидели необычную короткометражку известного казахстанского режиссера, участника Канн и Венеции, члена Европейской киноакадемии Адильхана Ержанова “Возвращение Зои”, премьера которой состоялась в “Уголке короткого метра” Каннского кинофестиваля, после картина стала фильмом открытия фестиваля “Короче”. Именно с “Возвращением Зои”, где главные роли сыграли Яглыч и Светлана Степанковская, а кастинг-директор Наталья Гнеушева дебютировала в качестве продюсера. Завершила программу лента Антона Филипенко “Флюгер”, за которую он получил приз за лучшую режиссуру на фестивале “Короче”.

Игорь МатвиенкоНаталья ГнеушеваЕлена Лядова с братомМарк ЭйдельштейнСофья КаштановаАлина АлексееваНикита ВолковМария Мацель со спутникомНикита Тарасов, Николай ШрайберАнарЛена ТронинаСабина АхмедоваАлександра КиселеваАнтонина Паперная, Владимир ЯглычЖанна ЭпплеМария Кравченко


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