Певица МакSим отменила концерт из-за проблем со здоровьем

Вчера 39-летняя МакSим, вернувшаяся на сцену в этом году после серьезной болезни, должна была выступить в Вологде, однако концерт пришлось отменить в последний момент. Причиной послужило резкое ухудшение самочувствия певицы.

К сожалению, мы вынуждены отменить сегодняшний концерт в Вологде из-за ухудшения здоровья артистки и по настоянию врачей. Приносим извинения за доставленные негативные эмоции. Возврат билетов осуществляется по месту их приобретения, – гласит официальное заявление в социальных сетях звезды.

Также пиар-директор певицы Яна Богушевская рассказала, что ее подопечная почувствовала себя плохо и врачи посоветовали взять паузу:

После выступления в Череповце 20 ноября Марина почувствовала недомогание, кружилась голова, поднялось давление. МакSим до сих пор принимает много препаратов после перенесенного тяжелейшего ковида. Но по результатам обследования врачами было рекомендовано отменить выступление и пройти дополнительный курс лечения и восстановительных процедур.

Отметим, что еще пару дней назад МакSим выступала в Череповце, поэтому внезапная отмена стала для поклонников полной неожиданностью.

После выступления в Череповце 20 ноября Марина почувствовала недомогание: кружилась голова, поднялось давление. Ее осмотрели медики, со вчерашнего дня они делали все возможное, чтобы поставить артистку на ноги к сегодняшнему выступлению. Взяли необходимые анализы, прописали лекарства, капельницы, – так отмена объясняется на сайте vologda-poisk.ru.

Отметим, что здоровье певицы нешуточно волнует ее фанатов. Еще бы, Марина Максимова переболела вирусом COVID-19 в крайне тяжелой форме и провела месяц в медикаментозной коме. Певица выжила только благодаря профессионализму врачей, о которых неоднократно рассказала в различных интервью.