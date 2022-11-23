Скандалы: Реформа уборки снега грозит новым коллапсом

В России грядёт масштабная реформа в сфере содержания дорог

С наступлением зимы в России ежегодно повторяется одна и та же история: снегопады заметают дороги, на тротуарах образуется гололедица. Передвигаться даже по крупным городам становится опасно. Общественники ищут пути решения проблемы, а чиновники винят погоду и отчитываются о тоннах вывезенного снега. Законодательно установленного порядка уборки улиц в зимний период в России нет. В регионах власти либо дают муниципальные задания подведомственным структурам, либо отбирают подрядчиков на конкурсной основе среди коммерческих предприятий.

Споры об эффективности той или иной схемы управления не выходили за пределы общественных обсуждений, но осенью в регулирование сферы вмешались региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В Свердловской области УФАС выдало предписание администрации Новоуральского городского округа (НГО). Ведомство решило, что предоставление муниципальному бюджетному учреждению «Дорожно-коммунальная служба» (ДКС) права на уборку снега «создаёт дискриминационные условия для доступа на рынок других участников, способных осуществлять данный вид работ».

«Администрация НГО, утверждая муниципальное задание на оказание муниципальных работ на 2022 год, ставит МБУ “ДКС” в более выгодные условия, обеспечивающие возможность осуществления деятельности по выполнению названных работ в отсутствие конкуренции с другими хозяйствующими субъектами», – указано в предписании уральского УФАС.

По документу администрация НГО должна до 1 февраля 2023 года прекратить финансировать работы по ремонту и содержанию дорог за счёт бюджетных ассигнований, выделяемых на деятельность ДКС.

Кроме того, необходимо привести устав учреждения в соответствие с антимонопольным законодательством РФ.

Администрация НГО сочла выводы УФАС необъективными и обратилась в арбитражный суд. Местные власти намерены добиться признания решения и предписания антимонопольной службы незаконными и отменить их.

Случай с Новоуральском может стать прецедентом, так как в других регионах суды уже выносят вердикты с требованием срочного расформирования муниципальных учреждений. В результате может быть утверждена единая практика. Но такой подход эксперты считают ошибочным.

Управление ФАС по Свердловской области выявило два нарушения в действиях администрации Новоуральска. Первое касается пункта 7 части 1 статьи 15 Федерального закона «О защите конкуренции», а именно уклонения от закупки работ по ремонту и содержанию дорог и передаче их в виде муниципального задания ДКС. Второе затрагивает часть 3 статьи 15 закона и выражается в утверждении устава ДКС, который наделяет организацию функциями органа местного самоуправления.

В обжаловании предписания, напротив, говорится о том, что работы по ремонту автодорог и благоустройству может выполнять муниципальное учреждение в соответствии с заключённым муниципальным заданием и уставом организации. Власти НГО ссылаются на постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 9 июля 2012 года. Они указывают на статус Новоуральска как закрытого города, где действует особый режим безопасного функционирования организаций. Он включает в себя вытекающие из ограничений на въезд и постоянное проживание ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом. В рамках этих ограничений «осуществление деятельности ДКС является просто необходимой мерой», говорится в документе.

«Откуда в Новоуральске возьмётся конкуренция? Здесь нет конторы, готовой чистить город, с водителями и необходимой техникой. И не создать её, потому что, чтобы нанять водителей, нужно установить зарплату конкурентную той, что есть в Екатеринбурге», — Дмитрий Шадрин, депутат

– В ДКС водителей всеми силами удерживают. А каждый день сюда тоже не поездишь, ЗАТО [закрытое административно-территориальное образование] создаёт определённые проблемы, – рассказал «Октагону» местный депутат Дмитрий Шадрин.

Единственные новоуральские фирмы, которые могли бы заняться уборкой дорог, – ООО «Управдом-Авто» и ООО «СП “Управдом-Авто”» – в прошлом году находились на грани процедуры банкротства. Обе компании имеют отношение к депутату думы Новоуральского городского округа Ирене Ислентьевой. Она также является владелицей скандально известной в городе УЖК «Новоуральская».

В случае перехода к выбору подрядчика для уборки улиц по конкурсу в маленьких городах может возникнуть коллапс, считают эксперты.

Из-за отсутствия реальной конкуренции договоры будут доставаться единственному участнику на рынке, что потенциально снижает качество услуг.

– В борьбе против монополизма муниципалитета важно не совершить новых нарушений в сфере антимонопольного законодательства. Малые города – отдельная история, там стоит вопрос в механизации. Грубо говоря, достаточно пары тракторов – и, возможно, нет смысла отдельно нанимать какую-то компанию, – пояснил «Октагону» лидер общероссийского движения «Народный жилищный инспектор» Сергей Креков.

Пока в регионах антимонопольная служба пытается наладить конкуренцию в сфере уборки улиц от снега, в крупных городах переходят к обратной системе – полному контролю городских властей. Этой зимой на новую схему переходит Санкт-Петербург. Под управление государственных структур попадут, в частности, внутриквартальные территории.

До сегодняшнего дня на уборку в Петербурге разыгрывались контракты. За транспортные магистрали отвечал комитет по благоустройству, за пешеходные зоны – его подведомственные организации. Внутриквартальными проездами занимались муниципальные образования. Они проводили торги и отбирали подрядную организацию, рассказала «Октагону» руководитель петербургского регионального центра НП «ЖКХ Контроль» Алла Бредец.

– Такая же ситуация была с дворовыми территориями, если они не входили в состав общего имущества многоквартирного дома, – пояснила собеседница издания.

«Теперь же власти Петербурга решили прийти к единому хозяину, первый этап реформы уже запущен: техника закуплена, государственные казённые агентства прошли процедуру перерегистрации и стали бюджетными учреждениями, заключены контракты», — Алла Бредец, руководитель петербургского регионального центра НП «ЖКХ Контроль»

Для реализации новой программы администрация Санкт-Петербурга совершила самую масштабную закупку за всю историю: 1186 единиц техники российского и белорусского производства для уборки дворов и более 400 единиц навесного оборудования.

По новой схеме сеть жилищных агентств преобразуют в государственные бюджетные учреждения. Они будут получать финансирование из бюджета Северной столицы. В Смольном считают, что это позволит быстрее реагировать на любые изменения, дополнительно набирать людей и технику.

«Мы рассчитываем, что процесс перехода займёт порядка полутора лет. Город возьмёт на себя формирование штатов организаций, которые будут заниматься уборкой. Кроме этого, улучшим условия труда механизаторов и специалистов ручного труда, введём для них удобную спецодежду, создадим места для отдыха и обогрева», – заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Переход на новую систему возможен с начала нового бюджетного года. На первом этапе – до 1 января 2023 года – продолжат действовать текущие контракты на уборку внутриквартальных территорий.

Второй этап будет проходить с 1 января по 1 июля, во всех районах подрядчиков заменят на государственные организации.

На третьем этапе – с 1 июля – система уборки будет подчиняться единым стандартам качества.

Решение было принято из-за претензий к управляющим компаниям. Ещё в январе прошлого года вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий заявил, что коммерческие организации при уборке снега часто не соблюдают требования безопасности и преследуют только свою выгоду.

Москва перешла на уборку улиц силами муниципальных предприятий несколько лет назад с приходом мэра Сергея Собянина. По словам Сергея Крекова, ситуация с уборкой снега значительно улучшилась – во многом благодаря позитивным изменениям в сфере дорожного движения. Кроме того, город обновил парк снегоуборочной техники, закупив современное и дорогое оборудование.

– Преимущество города в том, что он обладает большими финансовыми ресурсами и возможностью оперативного управления. Нельзя закупить технику на случай рекордного снегопада, нельзя её сконцентрировать и ждать этого дня. Технология уборки предполагает, что в экстраординарном случае возникают сложности и город с ними справляется эффективнее: бросает технику на конкретные участки, игнорирует дворы, – отметил Креков.

Для городского бюджета экономически более оптимален вариант с наймом коммерческих структур. Частные компании обслуживают свой парк и оказывают услуги, как правило, дешевле, чем это делает город.

На примере другого крупного российского города – Екатеринбурга – дорожно-эксплуатационные управления (ДЭУ) получают 250–300 млн рублей на уборку района, то есть в сумме 1,5 млрд рублей в год, говорит уральская общественница Екатерина Петрова. В отличие от Москвы, вопросы к эффективности их работы возникают регулярно.

– У нас даже под окнами администрации города регулярно снежная каша. ДЭУ дожидаются, пока закончится снегопад, и отправляются на выезд. В прошлый раз снег шёл три дня, никто ничего не убирал. За это ДЭУ не штрафуют, потому что учреждения муниципальные, свои. По годовым отчётам у них всегда 100 процентов работ выполнено, – рассказала Петрова.

По её словам, проблема в том, что муниципальные задания прописываются недостаточно подробно, а качество работ оценивается лишь по одному критерию: «Не менее 95 процентов площади дорог и тротуаров должны быть признаны находящимися в удовлетворительном состоянии». Оценку выездная комиссия выставляет раз в месяц, проезжая не по всем объектам, а выборочно. Вердикт выносится субъективно, пояснила общественница.

В тех случаях, когда ДЭУ Екатеринбурга не справляются с объёмом работ, они заключают контракты со сторонними фирмами по федеральному закону № 44-ФЗ. Однако для коммерческих предприятий условия прописаны гораздо подробнее.

– Указывается кратность выездов, общее количество выездов за сезон – без привязки к снегопадам. И получается, что если они должны выехать 20 раз, то вынуждены делать это даже без снега, – объясняет Петрова.

«Поэтому периодически техника просто так катается, иначе фирма получит штраф. При этом по зимнему регламенту дороги должны быть очищены в течение нескольких часов после завершения снегопада. И если он идёт долгое время, кратность выездов увеличивается, но за это компаниям никто не доплачивает», — Екатерина Петрова, общественник

Общественница видит решение проблемы в изменении формулировок в контрактах и уравнивании условий для ДЭУ и коммерческих структур.

По мнению Сергея Крекова, возвращаться к разыгрыванию контрактов на уборку улиц будет сложно. Когда осуществлялся переход к госуправлению, многие фирмы разорились, технику распродали, и сейчас найти достаточное для формирования конкуренции число компаний сразу не получится.

– Сначала убили конкуренцию, потом объявили тендеры – в результате цена получилась выше, чем тратил сам город. У нас нет рынка, нет компаний, готовых взять большие объёмы работ. Чтобы наладить эту систему, нужно отдавать на торги сначала небольшие периферийные районы, чтобы воспитывались новые организации. И делать это с мониторингом ценового уровня, – пояснил эксперт.

При этом Сергей Креков отметил, что в последние годы даже в Москве, где система монополизирована, чистить улицы от снега стали хуже. Поэтому грамотный переход к комбинированной работе мог бы улучшить ситуацию.

Анна Котолуп, Анастасия Ермакова

Оригинал материала: “Октагон”