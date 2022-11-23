Сделайте перерыв и купите перчатки для маникюра: как восстановить ногти после гель-лака

Каждая любительница гелевого маникюра замечает, что после удаления такого лака ногтевая пластина становится тонкой и ломкой, утрачивает естественный блеск. Почему это происходит? Как восстановить ногти после гелевого маникюра?

Причины возникновения проблем

Гелевый лак сушится под действием особых ламп, которые испускают ультрафиолетовые лучи. Медики утверждают, что, если женщина регулярно делает такую процедуру, кожа на ее руках быстро подвергается возрастным изменениям. Возникают пигментные пятна, морщины. Поэтому перед гелевым маникюром желательно надевать специальные перчатки с открытыми пальцами.

Долго носить гелевый лак на ногтях тоже небезопасно. Мастера утверждают, что такой маникюр желательно делать не чаще, чем раз в 2-3 месяца. В противном случае на ногтях возникают трещины, они истончаются, кожа в области рук и кутикулы шелушится. Повышается риск возникновения грибковых патологий.

Современные гелевые лаки обычно стойкие. И для того чтобы удалить их, мастера порой используют не совсем качественную продукцию. Замачивание ногтей в ацетоне или других агрессивных веществах плохо действует на сами ногти и кутикулу, приводит к сухости, истончению.

Как восстановить ногти после гелевого лака?

Вот несколько рекомендаций.

Укрепляющие ванночки

Процедура позволяет вернуть ногтям здоровье и красоту. Нужно приготовить раствор из жидкого мыла и опустить в него руки. Глицерин и растительные масла, которые входят в состав жидкого мыла, обладают увлажняющими и укрепляющими свойствами.

Крем или масло для ухода за кутикулой

Многие женщины ошибочно думают, что такие средства надо применять только во время маникюра. Однако масло и крем нужно использовать каждый вечер, перед сном. Процедура благотворно действует на состояние ногтей и кожи вокруг них.

Особенно после гелевого маникюра.

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От состояния кутикулы во многом зависит здоровье ногтевых пластин. Ухаживающие процедуры должны быть регулярными.

Их проводят таким образом. На область кутикулы сначала наносят косметическое масло (вместо него можно использовать натуральное, например миндальное или кокосовое). А затем “запечатывают” его густым, жирным кремом. Благодаря этому кутикула впитает все необходимые компоненты, а крем не позволит влаге испариться. Процедуру проводят 2-3 раза в сутки.

Передышка для ногтей

Гелевый маникюр не стоит делать часто. А после процедуры важно дать ногтям возможность восстановиться. В течение 2 недель не стоит пользоваться лаком. В этот период следует наносить на ногти укрепляющие средства.

Перчатки для маникюра

Недавно на полках косметических магазинов появилась эта полезная новинка.

В составе перчаток для маникюра присутствует кератин. Вещество обладает увлажняющими свойствами, укрепляет ногтевые пластины, смягчает кутикулу.

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Перчатки надевают на руки и оставляют примерно на 15 минут. В это время можно почитать книгу, посмотреть телевизор.

Сократить длину

Если поврежденные ногти растут долго, они становятся еще более ломкими, сильно слоятся.

На слабых ногтях образуются глубокие трещины. Чтобы ускорить процесс восстановления после гель-лака, надо максимально подстричь их и слегка закруглить края ногтей.

Правильный рацион

Некоторые женщины не учитывают тот факт, что состояние ногтей и кожи рук во многом зависит от питания. Нехватка необходимых веществ негативно отражается на здоровье ногтевых пластин. После гелевого маникюра специалисты рекомендуют включить в рацион побольше мяса, яиц, сыра и рыбы. Эти продукты содержат протеины, необходимые для быстрого восстановления ногтевых пластин. Чтобы ногти были крепкими и прочными, нужно регулярно употреблять пищу, богатую кальцием. Это молочные изделия, бобы, орехи. Железо и цинк также играют роль в поддержании здоровья ногтей. Первое вещество содержится во многих продуктах. Особенно богаты железом мясо и печень. Цинк входит в состав морепродуктов, мяса птицы.

Гелевый маникюр – процедура, которая может негативно отразиться на состоянии ногтей.

После ее проведения надо принять меры, которые позволят сберечь их здоровье.