 

Полина Максимова, Алена Долецкая, Алексей Серебряков, Любовь Толкалина и другие на премьере фильма “Пелевин”

23.11.2022, 16:05, Разное
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В клубном пространстве Noôdome 22 ноября состоялся премьерный показ авторского документально-литературного расследования KION “Пелевин” о жизни писателя Виктора Пелевина в день его 60-летия. Проект представили продюсеры картины Игорь Мишин, Ангелина Ашман и съемочная группа.

Среди звездных гостей, посетивших премьеру, были: Алена Долецкая, Алексей Серебряков, Любовь Толкалина, Катерина Шпица, Александр Цыпкин, Светлана Камынина, Полина Максимова, Софья Донианц, Анна Чурина, Аврора, Яна Гладких, Григорий Калинин, Александра Жаркова, Рената Пиотровски, Татьяна Лютаева, Владимир Хотиненко и другие.

Катерина ШпицаАлена ДолецкаяЛюбовь ТолкалинаАлексей Серебряков и Татьяна ЛютаеваМаксимова Полина

Анализируя персонажей, которые сделали значительный вклад в то, кем мы себя ощущаем, мы поняли, что Пелевин — одна из фигур, мимо которой пройти нельзя, – сказал Родион Чепель зрителям по видеосвязи. – Кроме того, в этом году ему исполняется 60 лет, и это своеобразный подарок к его юбилею. Приблизиться к главному герою и описать жизнь, которую он так тщательно охраняет, — это и была главная задача и одновременно главная трудность в работе над фильмом.

Документальный фильм “Пелевин” уже доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре KION. Пять причин посмотреть новый проект мы собрали в нашем специальном материале.

Рената ПиотровскиАлександр ЦыпкинЯна ГладкихАврораАнастасия УколоваСофья ДонианцСветлана КамынинаРодион ЧепельИгорь Мишин


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