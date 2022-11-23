Полина Максимова, Алена Долецкая, Алексей Серебряков, Любовь Толкалина и другие на премьере фильма “Пелевин”

В клубном пространстве Noôdome 22 ноября состоялся премьерный показ авторского документально-литературного расследования KION “Пелевин” о жизни писателя Виктора Пелевина в день его 60-летия. Проект представили продюсеры картины Игорь Мишин, Ангелина Ашман и съемочная группа.

Среди звездных гостей, посетивших премьеру, были: Алена Долецкая, Алексей Серебряков, Любовь Толкалина, Катерина Шпица, Александр Цыпкин, Светлана Камынина, Полина Максимова, Софья Донианц, Анна Чурина, Аврора, Яна Гладких, Григорий Калинин, Александра Жаркова, Рената Пиотровски, Татьяна Лютаева, Владимир Хотиненко и другие.

Катерина Шпица Алена Долецкая Любовь Толкалина Алексей Серебряков и Татьяна Лютаева Максимова Полина

Анализируя персонажей, которые сделали значительный вклад в то, кем мы себя ощущаем, мы поняли, что Пелевин — одна из фигур, мимо которой пройти нельзя, – сказал Родион Чепель зрителям по видеосвязи. – Кроме того, в этом году ему исполняется 60 лет, и это своеобразный подарок к его юбилею. Приблизиться к главному герою и описать жизнь, которую он так тщательно охраняет, — это и была главная задача и одновременно главная трудность в работе над фильмом.

Документальный фильм “Пелевин” уже доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре KION. Пять причин посмотреть новый проект мы собрали в нашем специальном материале.

Рената Пиотровски Александр Цыпкин Яна Гладких Аврора Анастасия Уколова Софья Донианц Светлана Камынина Родион Чепель Игорь Мишин