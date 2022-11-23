Джеймс Кэмерон признался, что не хотел брать в “Титаник” Леонардо Ди Каприо

Оказывается, 48-летний Леонардо Ди Каприо чуть было не лишился культовой роли Джека в легендарном “Титанике” 1997 года, причем, еще на этапе прослушивания — об этом в недавнем интервью GQ рассказал режиссер картины Джеймс Кэмерон.

Сначала мы просто встретились с Лео, а затем последовали кинопробы, – вспомнил Кэмерон. – Встреча была забавной. Я оглянулся вокруг и понял, что все женщины в офисе пришли на собрание, чтобы встретиться с Лео. Это была истерика.

Впрочем, несмотря на то, что юный актер очаровал буквально всю команду, на прослушивании вместе с Кейт Уинслет, по словам режиссера, он вел себя как настоящий хулиган.

Итак, он вернулся через пару дней, и я настроил камеру на запись видео. Он не знал, что собирается пробоваться на роль. Он думал, что это была еще одна встреча, чтобы познакомиться с Кейт. Поэтому я сказал: “Хорошо, мы просто пойдем в соседнюю комнату, и мы запустим несколько строк, и я запишу это на видео”. И он ответил: “Вы имеете в виду, что я читаю? О, я не читаю”. Я пожал ему руку и сказал: “Спасибо, что зашел”.

Впрочем, Лео быстро сообразил, что Кэмерона нужно слушаться.

Он сказал: “Подожди, подожди, подожди. Если я не буду читать, то не получу роль?”. И я ответил: “О, да. Ну же. Это масштабный фильм, который займет два года моей жизни, а ты после съемок уйдешь, пока я буду заниматься постпродакшеном. Так что я не собираюсь все испортить, приняв неправильное решение при кастинге. Итак, или ты будешь читать текст или не получишь роль”.

Пусть и нехотя, но раздраженный Ди Каприо выполнил условие режиссера.

Каждая частичка его существа была наполнена негативом — вплоть до того момента, пока я не сказал: “Действуй”. И он превратился в Джека, – объяснил Кэмерон. – Кейт буквально загорелась, и они разыграли эту сцену. Тучи рассеялись, и лучи солнца осветили нашего Джека. Это был тот самый парень.

Напомним, что “Титаник” побил рекорд, стал самым кассовым фильмом в истории Голливуда и удерживал эти позиции более 12-ти лет — по всему миру картина собрала в прокате более 2-х миллиардов долларов при бюджете 200 миллионов. Работа Джеймса Кэмерона была выдвинута на премию “Оскар” в 14-ти номинаций и в результате удостоена 11-ти статуэток, что является абсолютным максимумом за всю историю Киноакадемии.