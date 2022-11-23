“Поздравляю с девочкой!”: показавшая пузо Васильева сообщила новость

75-летняя актриса

Татьяна Васильева отказывается стареть. Она продолжает служить в театре,

сниматься в ток-шоу, уделяет много сил своей семье. Тем более, что теперь на

любимых детей и внуков потребуется еще больше времени — у Васильевой родилась

девочка.

Еще совсем

недавно Татьяна Васильева выкладывала фотографии с беременной невесткой. Показавшая

пузо жена Филиппа Васильева ждала уже пятого внука для звездной бабушки.

Теперь, спустя время, артистка сообщила коллегам новость — девочка родилась.

С поклонниками

театра пополнением поделился близкий друг Татьяны Васильевой Ефим Шифрин. “Поздравляю

Филиппа и Машу Васильевых с еще одной девочкой в семье! У бабушки сегодня

отличное настроение в преддверии спектакля в Тюмени”, — поделился актер.

Вместе с другом

Татьяну Васильеву поздравляют и подписчики. Многие из них пристально следят за

актрисой и ее личной жизнью. Некоторые из них, правда, не поняли, почему

новорожденную девочку назвали Саррой. Все-таки ровесники актрисы не

поддерживают моду на иностранные имена, особенно с русскими фамилиями и

отчествами.