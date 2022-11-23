 

“Поздравляю с девочкой!”: показавшая пузо Васильева сообщила новость

23.11.2022, 16:01, Разное
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75-летняя актриса
Татьяна Васильева отказывается стареть. Она продолжает служить в театре,
сниматься в ток-шоу, уделяет много сил своей семье. Тем более, что теперь на
любимых детей и внуков потребуется еще больше времени — у Васильевой родилась
девочка.

Еще совсем
недавно Татьяна Васильева выкладывала фотографии с беременной невесткой. Показавшая
пузо жена Филиппа Васильева ждала уже пятого внука для звездной бабушки.
Теперь, спустя время, артистка сообщила коллегам новость — девочка родилась.

С поклонниками
театра пополнением поделился близкий друг Татьяны Васильевой Ефим Шифрин. “Поздравляю
Филиппа и Машу Васильевых с еще одной девочкой в семье! У бабушки сегодня
отличное настроение в преддверии спектакля в Тюмени”, — поделился актер.

Вместе с другом
Татьяну Васильеву поздравляют и подписчики. Многие из них пристально следят за
актрисой и ее личной жизнью. Некоторые из них, правда, не поняли, почему
новорожденную девочку назвали Саррой. Все-таки ровесники актрисы не
поддерживают моду на иностранные имена, особенно с русскими фамилиями и
отчествами.


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