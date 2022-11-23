 

Разбилась: Мчавшую на больших скоростях Шпицу расплющило в страшном ДТП

23.11.2022, 16:01, Разное
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Ох и полный на события выдался вчерашний день у известной актрисы. За 24 часа она, кажется, попыталась успеть все. Однако счастливая Катерина Шпица даже не подозревала, что ее ждет вечером.

Весь вторник звезда театра и кино, можно сказать, мчала на больших скоростях – сначала от насыщенного мероприятия к семье. Актриса призналась, что довольно редко выбирается в свет, но на этот раз не пожалела! Ей посчастливилось побывать на премьере фильма “Пелевин”, просмотром которого она осталась довольна.

Там же Катерина Шпица встретилась с подругой и была приятно удивлена, когда коллега этой девушки передал ей записку и протеиновый батончик, чтобы она смогла подкрепиться во время съемочного дня. На этом сюрпризы не закончились. Звезда поехала домой, а по пути получила сообщение от мужа – не очень приятное.

Как оказалось, ее супруг угодил в ДТП – хотя и небольшое, но в любом случае аварии всегда страшны и опасны для людей. Так вот, актриса быстро переоделась и поехала поддержать своего благоверного.

“Туда, где в его машину слегка въехал курьер доставки”, – написала артистка, сопроводив эту фразу смайликом в виде недовольного лица, как будто ее расплющило от ДТП.

Машина очевидно слегка разбилась, но зато возлюбленный остался цел и невредим! Впрочем, к происходящему Катерина Шпица отнеслась позитивно, а момент, когда ей вместе с мужем пришлось ждать приезда ДПС, она назвала “свиданием”.


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