От залысин страдают не только мужчины: как отрастить волосы женщине с помощью домашних ингредиентов

Если у вас появились залысины на лбу, и вы заметили, что волосы стали интенсивно выпадать, нет повода опускать руки. Существует много способов отрастить волосы и замедлить (или даже прекратить выпадение). Причем для этого не потребуется много денег, ведь есть много рецептов из натуральных, доступных по цене ингредиентов, и о них пойдет речь в данной статье.

Алоэ вера

Очень действенный способ отрастить волосы на лбу, который вы можете использовать в домашних условиях. Вам понадобится гель, который вы легко можете добыть из листьев этого лекарственного растения. Возьмите стебель, разрежьте его и извлеките содержимое. Тщательно разомните, затем нанесите на кожу головы.

Повяжите поверх полиэтиленовый пакет или шапочку для душа, оберните полотенцем и подержите два часа. Затем сполосните водой комнатной температуры. Запомнить рецепт просто, поскольку вас понадобится две столовые ложки геля и два часа времени, чтобы маска подействовала.

Запомните, что ключевой является двойка. То есть маску рекомендуется делать дважды в неделю. Выдерживать средство на коже головы в контексте одной процедуры нужно два часа.

В чем эффективность и польза данного средства? Удаляются омертвевшие клетки, увлажняется кожа, стимулируется рост волос, исчезает перхоть.

Женьшень

Вам понадобится три столовых ложки масла женьшеня, которые необходимо слегка подогреть. После этого необходимо разделить волосы на части и нанести средство сначала на кожу головы, а затем распределить по всей длине локонов. Массируйте в течение десяти минут, затем накройте полиэтиленом и полотенцем оставьте на 30 минут.

По истечении указанного времени смойте средство мягким шампунем и тщательно сполосните проточной водой. Периодичность и частота процедуры: три раза в неделю, поэтому цифра три здесь является ключевой (три ложки, тридцать минут, трижды в неделю).

Розмарин и кокосовое масло

Вам понадобится от пяти до десяти капель розмаринового масла, которое вы добавите в две или три ложки базового масла (в данном случае речь идет о кокосовом, но вы можете выбирать по своему усмотрению). Смешайте ингредиенты, разделите волосы на части и вотрите в кожу головы, после чего распределите масло по всей длине волос. Массируйте в течение десяти минут, наденьте шапочку для душа и повяжите сверху полотенце. Держите 45 минут, после смойте шампунем и сполосните проточной водой. Рекомендуется проводить процедуру трижды в неделю.

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Индийский крыжовник и лимонный сок

Вам понадобится четыре столовые ложки порошка индийского крыжовника и две чайные ложки лимонного сока, а также вода, по мере необходимости. Необходимо смешать все ингредиенты до получения гладкой однородной массы, которую нужно втереть в кожу головы массирующими движениями и оставить на 20 минут (также надев на голову шапочку для душа и обернув полотенцем, чтобы маска подействовала более эффективно). Повторять процедуру рекомендуется два раза в неделю.

Яичная маска

Для нее вам понадобится одно яйцо, одна чашка молока, две столовые ложки лимонного сока, две столовые ложки оливкового масла. Все эти ингредиенты следует смешать до получения однородной массы и втереть в кожу головы, после чего распределить по волосам. Наденьте шапочку для душа, оберните голову полотенцем и оставьте маску на 20 минут, после чего смойте водой комнатной температуры. Можно сделать маску исключительно из яиц, для этого их необходимо тщательно взбить, затем повторить описанную выше процедуру. Делать ее следует два раза в неделю.

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Банановая маска

Для ее приготовления необходимо взять два спелых банана и по одной столовой ложке оливкового, кокосового масел и меда. Все эти ингредиенты рекомендуется смешать до получения однородной массы. Затем, по обычной схеме, разделить волосы на части, нанести содержимое мисочки на кожу головы и распределить по всем волосам. Обернуть голову полиэтиленом, накрыть полотенцем и подождать 30 минут, после чего смыть шампунем и проточной водой комнатной температуры. Процедуру следует повторять дважды в неделю.

Йогуртовая маска

Для ее приготовления вам понадобится чашка йогурта и по одной столовой ложке яблочного уксуса и меда. Все ингредиенты смешайте в одной емкости, после чего нанесите на кожу головы и волосы по всей длине. При нанесении выполняйте массирующие движения, затем оставьте смесь на 15 минут (накрыв голову полиэтиленом, а затем мягким полотенцем). Тщательно промойте водой комнатной температуры и настройтесь на однократное проведение процедуры в неделю.

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Благодаря такому средству локоны станут блестящими, мягкими и шелковистыми. Плюс ко всему вы сможете предотвратить появление секущихся концов.

Маска из авокадо

В качестве ингредиентов вам понадобится один небольшой авокадо, половина стакана молока и по одной столовой ложке оливкового и кокосового масла. Как обычно, все продукты нужно смешать до получения однородной консистенции (авокадо предварительно растереть), после чего нанести на кожу головы и волосы. Наденьте поверх шапочку для душа и полотенце, подождите 15 минут, после чего смойте водой комнатной температуры. Повторять процедуру рекомендуется дважды в неделю.

Советы по предотвращению выпадения волос

Чтобы не дожидаться появления залысин, следует соблюдать простые правила по уходу за шевелюрой. Запомните и примите к сведению следующие советы:

Старайтесь часто не пользоваться стайлинговыми средствами. Перед высушиванием волос феном обязательно наносите термозащиту. Не мойте голову каждый день. Одна из причин выпадения волос заключается в дефиците тех иных витаминов в организме. Подумайте о том, чтобы включить БАДы или пропить комплекс витаминов. Обязательно проконсультируйтесь с врачом. Не пользуйтесь расческой с металлическими зубцами. Отдавайте предпочтение расческе с зубцами из мягкого пластика либо из дерева. Стресс также может стать причиной появления залысин. Научитесь контролировать и управлять своими эмоциями. Вовремя снимайте стресс и напряжение. Практикуйте йогу, медитацию, получайте больше позитивных эмоций. Старайтесь вести здоровый образ жизни, занимайтесь спортом.