 

Спасатели эвакуировали 311 человек из горящего хостела в Подмосковье

23.11.2022, 15:00, Разное
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В городе Солнечногорск в Подмосковье сегодня утром произошел пожар. Из загоревшегося хостела спасатели эвакуировали 311 человек.

О чрезвычайном происшествии в Подмосковье рассказали сегодня многие российские СМИ. Пожар начался в популярном в Солнечногорске хостеле, на момент ЧП в нем находилось свыше трех сотен человек. Прибывшей на место пожара команде спасателей удалось эвакуировать 311 человек. Само возгорание началось, по известной журналистам информации, утром. Сообщение о данном событии поступило в аварийные службы примерно в 10 часов по московскому времени.

Гостиница «ХостелХот Шереметьево» пользуется популярностью у пассажиров столичного аэропорта и путешественников. Хостел находится неподалеку от деревни Дубровки, о полыхающей кровле здания сообщали также местные жители. В тушении пожара на месте происшествия принимали участие сразу 12 единиц техники и более 60 членов персонала. Из них 43 были сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ.

Предварительно представители ведомства заявляют, что пострадавших и погибших в пожаре нет. При этом площадь, которую охватило пламя, составила почти 1 тысячу квадратных метров. Пожарные службы присвоили инциденту повышенный уровень сложности. Причиной этого стала вероятность распространения огня на соседние с хостелом здания. Всю остальную информацию сотрудники пресс-служб госведомств обнародуют позже.


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