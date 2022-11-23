Тиара Дианы, орден Елизаветы: белоснежный образ Кейт Миддлтон на первом вечернем приеме Карла III

Прошлым вечером в стенах Букингемского дворца прошел первый торжественный прием короля Карла III в новом статусе Его Величества. Король устроил его в честь дорогих гостей – президента и первой леди ЮАР. Их визит стал первым государственным мероприятием при правлении Карла III, что, конечно, весьма волнительно для всей королевской семьи.

Британскую королевскую семью этим вечером представляли не только король и королева-консорт Камилла, но и еще две монаршие четы – принц Уильям и Кейт Миддлтон, а также принц Эдвард и графиня Софи Уэссекская. И несмотря на праздничные образы всех перечисленных именно наряд Кейт приковал к себе взгляды всех присутствующих, а потом восхитил весь Интернет.

На банкете принцесса Уэльская во всех смыслах блистала в белом платье Jenny Peckham с кейпом из свадебной коллекции бренда. Наряд за 5 тысяч долларов был украшен россыпью кристальных снежинок, которые “рассыпались” от плеч по кейпу. Платье органично дополнили серебристые переливающиеся туфли-лодочки Gianvito Rossi, блестящий мини-клатч Alexander McQueen, а также драгоценные королевские реликвии и награды.

Кейт и приезидент ЮАР

Аккуратную прическу Кейт венчала тиара “Узелки любви” (Lover’s Knot), которая была изготовлена в 1914 году для королевы Марии Текской, супруги Георга V, ювелирным домом Garrard & Co наподобие тиары, созданной когда-то для первой герцогини Кембриджской, принцессы Августы Гессен-Кассельской. В 19 алмазных арках тиары закреплены 19 крупных жемчужин, а поверх них расположено 19 алмазных узелков, которые напоминают сердечки с шипами. В ушах Кейт были жемчужные серьги принцессы Дианы. Такую же пару тиара-серьги Леди Ди надевала последний раз в 1990 году на банкете в честь императора Японии.

Кроме того, поверх платья принцесса Уэльская надела Королевский семейный орден, который вручается только представительницам королевской семьи. Орден представляет собой овальный медальон с портретом суверена, обрамленный бриллиантами и увенчанный миниатюрной короной. На ордене Кейт изображена королева Елизавета II, так как она его получила при жизни Ее Величества. Цвет ленты – желтый – тоже был выбран Елизаветой, у ее предшественников на троне были свои цвета: у Георга V – голубой, у Георга VI – розовый. Вероятно, когда Карл III кому-то вручит аналогичный орден, на нем будет изображен он, а лента будет какого-то иного оттенка.

Завершила образ брошь с бриллиантами в стиле ар-деко 1920 года из каталога лондонского антикварного дилера Bentley & Skinner, а также жемчужный четырехрядный браслет из коллекции Елизаветы II.

Про первый образ Кейт Миддлтон для встречи президента ЮАР мы рассказали тут.

Орден с изображением Елизаветы II Кейт Миддлтон, Сирил Рамафоса, король Карл III, королева-консорт Камилла