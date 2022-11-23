Беременная от Адама Левина модель Бехати Принслу снялась в провокационной фотосессии

Похоже, на недавние заявления многочисленных любовниц фронтмена Maroon 5 Адама Левина 34-летняя супруга певца Бехати Принслу не обращает никакого внимания. Она регулярно выходит с Левином в свет и делится новыми снимками в социальных сетях. Так, накануне она в очередной раз показала подписчикам, как выглядит во время третьей беременности.

Малыш №3, – лаконично подписала она новые посты, в каждом из которых разместила по две фотографии из нового фотосета.

Кстати, снимал “ангела” Victoria’s Secret талантливый нью-йоркский фэшн-фотограф Хью Липпе, который ранее работал с топ-моделями Касей Страусс, Карой Делевинь, Мирандой Керр и многими другими. Неудивительно, что именно ему Бехати доверила важные снимки. Правда, многие в комментариях провокационные образы беременной модели не оценили.

Последний раз Принслу делилась “беременным” селфи в Хэллоуин, и, кстати, Адама Левина в кадре не было.

О третьей беременности Бехати стало известно в середине сентября (у них с Адамом уже есть две дочери – 6-летняя Дасти Роуз и 4-летняя Джио Грейс). Буквально через несколько дней на связь с прессой вышли предполагаемые любовницы Левина, с которыми тот флиртовал в сети за спиной у супруги. Сначала о романтической связи с музыкантом заявила инфлюенсер Самнер Стро, затем модель Элисон Роуз, комикесса Марика и фитнес-тренер Эшли Расселл, а позже к ним присоединилась преподаватель Левина по йоге Аланна Забель. Бехати никак не комментировала происходящее.