 

“На длительном лечении”: Безутешная Боярская раскрыла правду о больных детях

23.11.2022, 14:40, Разное
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Дочь знаменитого мушкетера, как известно, преуспела не только на творческом попроще. Будучи очень востребованной актрисой, она умудрилась обзавестись большой семьей. У Елизаветы Боярской и Максима Матвеева двое сыновей – Андрей и Григорий.

Очевидно, что широкой души звезды театра и кино хватает на любовь не только своих детей, но и чужих. Об этом говорит ее стремление к благотворительности и участию в проектах, связанных с помощью больным детям. В общем, в этом вопросе она, как мать и как просто добрый человек, безутешна.

Когда-то давно актриса стала попечителем фонда “Доктор Клоун”, цель которого морально поддерживать деток, которые борются с тяжелыми недугами. Елизавета Боярская продолжает трудиться и время от времени раскрывает правду о новых способах помощи малышам, которые придумывает фонд.

Так, накануне она сделала репост записи Марии Кравец, которая, как известно, тоже занимается благотворительностью.

“Есть такой фонд – “Доктор Клоун”. Их специалисты – это клоуны, которые посещают детей, находящихся на длительном лечении, в больницах или дома, привнося в этот порой непростой процесс положительные эмоции”, – говорится в публикации.

Обе звезды сообщили своим поклонникам, что теперь больные детки, у которых нет возможности встретиться с клоунами лично, смогут сделать это дистанционно – через приложение. Вот такими добрыми делами занимается Елизавета Боярская.


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