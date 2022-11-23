“Каждый раз”: из прикоснувшегося к лону Волочковой Джигурды излилось самое дорогое

Отношения “королевы

шпагата” Анастасии Волочковой и басистого актера Никиты Джигурды

приковывают внимания многих поклонников. Не все верят, что между артистами

только крепкая дружба. Поклонники регулярно приписывают им роман.

В социальных сетях

появилось видео, где друзья вместе развлекаются в интимном месте балерины. Во

время последнего визита в гости к Анастасии, из Никиты излилось самое дорогое —

крик восторга и удовольствия.

Прикоснувшегося к лону Волочковой — к ее душе Джигурде

просто необходимо выражать свои чувства. Так считает певица Ирен Волынская. По

ее мнению, несмотря на дружбу, у актера внутри сидит ураган чувств.

“Скажу

уверенно: их связывает дружба, и они прекрасно дополняют друг друга. Особенно

Джигурда — у него точно тайная влюбленность в гимнастку Волочкову”, —

рассказала Ирен.

Кроме этого,

звезда “Дома-2” считает, что интерес к парочке подогревают они сами.

Они придумывают новые интриги, ловят хайп и получают удовольствие. Можно

сказать, что таким образом Анастасия Волочкова и ее друг самовыражаются.