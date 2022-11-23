 

“Каждый раз”: из прикоснувшегося к лону Волочковой Джигурды излилось самое дорогое

23.11.2022, 14:40, Разное
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Отношения “королевы
шпагата” Анастасии Волочковой и басистого актера Никиты Джигурды
приковывают внимания многих поклонников. Не все верят, что между артистами
только крепкая дружба. Поклонники регулярно приписывают им роман.

В социальных сетях
появилось видео, где друзья вместе развлекаются в интимном месте балерины. Во
время последнего визита в гости к Анастасии, из Никиты излилось самое дорогое —
крик восторга и удовольствия.

Прикоснувшегося к лону Волочковой — к ее душе Джигурде
просто необходимо выражать свои чувства. Так считает певица Ирен Волынская. По
ее мнению, несмотря на дружбу, у актера внутри сидит ураган чувств.

“Скажу
уверенно: их связывает дружба, и они прекрасно дополняют друг друга. Особенно
Джигурда — у него точно тайная влюбленность в гимнастку Волочкову”, —
рассказала Ирен.

Кроме этого,
звезда “Дома-2” считает, что интерес к парочке подогревают они сами.
Они придумывают новые интриги, ловят хайп и получают удовольствие. Можно
сказать, что таким образом Анастасия Волочкова и ее друг самовыражаются.


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