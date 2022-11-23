Скандалы: Горшочек, вари!

Компания «ФосАгро» выплатила своему основному бенефициару Андрею Гурьеву 48,4 млрд рублей дивидендов

Не все российские компании отказались от выплаты дивидендов в этом году. Например, «ФосАгро» порадовала своих акционеров, и прежде всего основного бенефициара Андрея Гурьева, рекордными выплатами по итогам первого полугодия – 780 рублей на акцию. При этом фирмы Гурьева и его семьи, судя по всему, заплатят с дивидендов всего 5% налога.

В начале текущего года европейские и американские санкционеры замахнулись было на полный запрет поставок российских удобрений. Отечественные производители агрохимии столкнулись с рисками конфискации или неоплаты поставляемой продукции, а кроме того, крупные зарубежные логистические компании стали отказываться перевозить российские грузы. Минпромторг в этой ситуации порекомендовал предприятиям химпрома временно приостановить поставки за рубеж. А ещё раньше, в конце 2021 года, правительство установило квоты на экспорт азотных и сложных удобрений, чтобы не допустить перекоса на внутреннем рынке в пользу внешнего из-за роста цен, произошедшего в связи с подорожанием газа.

Довольно быстро выяснилось, что зарубежные аграрии не могут обойтись без российских удобрений. Урожаи без них снижаются настолько, что создают реальные риски нехватки продовольствия не только в текущем году, но и в среднесрочной перспективе. А Россия входит в тройку мировых лидеров по поставкам различных удобрений, и заменить их попросту нечем. В США быстро сообразили, чем это грозит, и уже в марте вывели российские удобрения из-под санкций, а вот в Евросоюзе рассматривали и пересматривали собственные разъяснения по этому вопросу аж до сентября, но и на этом торг по снятию санкций ещё не завершился.

Подкормить инвестора

В ситуации, когда ряд ведущих зарубежных производителей удобрений были вынуждены либо сократить, либо вовсе приостановить выпуск своей продукции из-за взлетевших цен на газ (он необходим для производства некоторых видов удобрений – в частности, азотных и аммиачных), российский агрохимпром оказался в выигрышной позиции. Ресурсная и производственная базы российских компаний находятся внутри страны, к тому же родной газ обходится отечественному производителю существенно дешевле, чем зарубежному.

Сочетание этих факторов позволило тому же «ФосАгро» повысить цены, сохранив при этом спрос на свою продукцию за рубежом. Большая часть её продукции идёт на экспорт, да и в целом Россия экспортирует около 70% производимых в стране удобрений.

Помог удержаться на плаву и ещё один «ход конём», который пришлось совершить семейству Гурьевых, владеющих напрямую и через офшоры примерно 48% акций «ФосАгро». В марте отец и сын Гурьевы попали под санкции Великобритании и Евросоюза. Чтобы снизить санкционные риски для своей компании, Гурьев-младший ушёл в отставку с поста генерального директора «ФосАгро», и оба они покинули совет директоров компании. Гендиректором был назначен Михаил Рыбников, ранее бывший заместителем Гурьева-младшего. Многие считают Рыбникова человеком, «полностью подконтрольным семье Гурьевых».

И уже в апреле кипрские компании Chlodwig Enterprises AG и Adorabella AG, через которые Андрей Гурьев-старший и члены его семьи владеют 43,66% акций «ФосАгро» (ещё 4,82% акций принадлежат супруге Гурьева-старшего Евгении), были перерегистрированы из швейцарской юрисдикции в российскую. Новую «прописку» они получили в специальном административном районе «Остров Октябрьский» в Калининградской области. Незадолго до этого правительство и Госдума оперативно внесли правки в закон, регулирующий процедуру редомициляции, чему были очень рады российские компании и бизнесмены, попавшие под западные санкции. Принятые поправки упрощают контроль над активами компаний, прошедших процедуру редомициляции (смены юрисдикции), и избавляют их бенефициарных владельцев от некоторых ранее обязательных согласований сделок с Федеральной антимонопольной службой.

Смена прописки

Весьма похоже, что в своей сумме эти обстоятельства и позволили компании выплатить акционерам рекордные дивиденды по итогам первого полугодия – 780 рублей на акцию, что соответствует дивидендной доходности 11%. Эта выплата включает итоговую за 2021 год (390 рублей) и промежуточную за первое полугодие 2022 (390 рублей). По данным Московской биржи, выплаты были осуществлены 29 сентября. Эксперты подсчитали, что на долю семьи Гурьевых пришлось 48,4 млрд рублей.

Но и на этом «аттракцион неслыханной щедрости» не закончился «ФосАгро» не закончился. Советом директоров компании было рекомендовано произвести ещё одну выплату (https://quote.rbc.ru/news/article/6363f7059a79474efce94d76) по итогам девяти месяцев в 318 рублей на акцию, что соответствует дивидендной доходности 4,84%. По данным Московской биржи, эта выплата ожидается 15 декабря.

В этом свете становится понятна ещё одна причина переезда в российский оффшор. Дело в том, что для его резидентов ставка налога на дивиденды составляет всего 5%. Для сравнения, общая ставка – 15%. А при таких объёмах выплат льгота в 10% – это весьма существенная экономия.

Алексей Волгин

Оригинал материала: “Наша Версия”