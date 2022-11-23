“Самое главное в отношениях – это гармония”: актриса Катрин Асси рассказала о недавней свадьбе, впечатлениях от сериала “Отпуск”, чувстве страха и напористом характере

На канале ТНТ продолжается премьерный показ второго сезона сериала «Отпуск». Актриса Катрин Асси сыграла роль грациозной красотки Мадины. Как оказалось, сюжет совпал с реальной жизнью. И на экране, и в реальности Асси вышла замуж.

О недавней свадьбе

Катрин никогда не освещала подробности своей личной жизни. В разное время ходили слухи о ее романе с музыкантом Никитой Пресняковым, с актером Гелой Месхи, однако информация не подтвердилась.

В новом сезоне сериала «Отпуск» героиня Катрин вышла замуж. По словам актрисы, она даже не успела насладиться моментом побыть подольше в свадебном платье и почувствовать себя невестой. Дело в том, что съемки проходили во время сорокаградусной жары, поэтому в наряде было максимально дискомфортно.

Зато вскоре актрисе представилась возможность насладиться статусом невесты. В ноябре текущего года она на самом деле вышла замуж. Звезда сериала «Отпуск» рассказала, что ее новоиспеченного мужа зовут Данила, что они встречались до церемонии бракосочетания полтора года. Избранник знаменитости не имеет отношения к миру шоу-бизнеса. Он бизнесмен.

Влюбленные расписались в одном из столичных ЗАГСов. На торжестве присутствовали только самые близкие. Карин призналась, что ей удалось организовать свадьбу своей мечты. Все прошло именно так, как она хотела. Торжество было в стиле свадьбы-вечеринки. Над сценарием работали лично жених и невеста.

О штампе в паспорте

Катрин признается, что является сильной женщиной. Практически со всеми делами и проблемами она способна справиться в одиночку. Но, как и любой женщине, ей хочется побыть слабой. Когда актриса познакомилась с нынешним супругом, то ей представилась такая возможность.

Катрин не скрывает, что штамп в паспорте для нее имеет значение. Официальная регистрация брака — это подтверждение того, что люди приняли решение быть вместе. На этом их поиск второй половинки подошел к концу. По мнению Катрин, так или иначе штамп в паспорте уберегает от лишних соблазнов, ведь всегда может найтись кто-то красивее, богаче и т. д.

О детях и гармонии

Актриса признается, что родственники уже торопят их с рождением детей. Знаменитость не скрывает, что они всерьез задумываются с мужем о прибавлении в семействе, но, когда это точно произойдет, пока неизвестно. Интересно, что Катрин уже придумала имена будущим детям.

По словам актрисы, муж ее во всем поддерживает и очень ею гордится. Катрин считает, что главное в отношениях — это гармония. Знаменитость признается, что и кино, и семья — это те сферы, которые она любит. Здесь важно найти оптимальный баланс, золотую середину. По мнению актрисы, ей это удалось и потому она счастлива.

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О «судьбоносном» питомце

От съемок сериала «Отпуск» у Катрин остались только самые лучшие впечатления. По ее словам, было очень весело, душевно, все сдружились между собой и даже до сих пор поддерживают контакт.

Также во время съемок актриса обзавелась четвероногим другом — псом по кличке Бобби. Это произошло два года назад, когда снимали один из сезонов «Отпуска» в Геленджике. За актрисой увязался щенок. Она не знала, как правильно поступить. Решила дать объявление с фотографией животного.

Спустя две недели ей позвонила ассистент по актерам и спросила, не ее ли щенок на объявлении. Все дело в том, что Катрин какое-то время появлялась с питомцем перед членами съемочной группы. Поэтому, увидев объявление, ассистент и подумала, что актриса потеряла своего щенка.

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Тогда Асси поняла, что это судьба и что, видимо, ей нужно забрать собаку себе. В итоге со съемок она вернулась с четвероногим другом. Он живет у нее и по сей день.

О съемках с волками

Актриса любит животных в целом. В то же время на съемках второго сезона сериала была сцена, которая заставила ее понервничать. Это был эпизод, где герой актера Демиса Карибидиса спасался бегством от волков.

Так вот, в кадре были реальные волки, а не собаки. От актеров их отделял хлипкий забор. В какой-то момент животные завыли. По словам Катрин, им с Демисом стало очень страшно. Казалось, что при желании волки без труда преодолеют столь незначительную преграду. К счастью, этого не произошло.

О роли Мадины

Катрин признается, что ей часто предлагают съемки в комедийных проектах. Она не против, поскольку данный жанр ей импонирует. В то же время Асси считает, что смогла бы сыграть и драматичную роль.

Катрин старается учиться чему-то хорошему у своих героинь. Например, у Мадины актриса учится грации и пониманию. По словам актрисы, в некоторых ситуациях она бы на месте своего персонажа поступила бы более жестко.

О рекомендательном письме от Дэвида Линча

По жизни Катрин является отважным и напористым человеком. Она рассказала об интересном эпизоде, который произошел во время посещения ею подготовительных курсов для поступления в театральный институт.

Катрин узнала, что приезжает известный режиссер Дэвид Линч. Почему-то для себя Асси решила, что если у нее будет рекомендательное письмо от этой знаменитости, то двери во все театральные институты будут для нее открыты.

Вход на мастер-класс был строго по пропускам. Катрин пришлось схитрить. Чудом она умудрилась попасть на лекцию, а потом примкнуть к группе иностранцев. Уже в конце лекции, когда студенты стали расходиться, Асси взяла себя в руки и подошла к Дэвиду Линчу с необычной просьбой написать ей рекомендательное письмо. Режиссер был в недоумении, поначалу сказал, что не знает, чем ей помочь, но потом все же выполнил просьбу Катрин.

Актриса признается: в тот момент она осознала, что нет в мире ничего невозможного. Нужно ставить перед собой цель и добиваться ее.