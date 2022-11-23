Жители села на Урале собрали спутник Starlink

Жители села Верхнее Кукуево, расположенного в Свердловской области, сообщили о завершении работы над созданием спутника для обеспечения высокоскоростного широкополосного доступа в интернет, похожего по характеристикам на знаменитый Starlink.

Работа над его созданием началась в 2018 году, когда представители районной администрации уведомили жителей села, что их населённый пункт никогда не будет обеспечен интернетом и мобильной связью, а людям «пора перебираться в Свердловск». Озаботившись таким известием, сельчане решили провести интернет своими силами. Провайдеров, желающих вести в Верхнее Кукуево оптоволоконный кабель не нашлось.

– Тогда мы решили делать всё своими руками, как при Союзе, – рассказывает тракторист Григорий.

В областной библиотеке в Екатеринбурге энтузиастам удалось раздобыть чертежи и технические характеристики американского спутника. Далее стартовал процесс сбора металлолома, к акции подключилось подавляющее большинство жителей населённого пункта. Для создания аппарата были использованы и бытовые предметы – вышедшие из эксплуатации утюги, стиральные машины и кухонная утварь, и запчасти от сельхозтехники, в частности, рессора от трактора «Беларусь».

– Скажу честно: что-то стырили в соседнем колхозе, что-то нашли на мусорке, – уточняет один из создателей спутника.

Затем, по словам верхнекукуевцев, процесс сборки и доводки длился около четырёх лет и на выходе получилось устройство, внешне напоминающее американский спутник.

– Мы пока не знаем, раздаёт он интернет или нет, но для этого нужно запустить его в космос. Соответствующее письмо мы в «Роскосмос» написали и с главпочтамта в Свердловске отправили, – добавил тракторист.

В будущем жители Верхнего Кукуево готовы при наличии господдержки собирать до 10 «Старлинков» в год.

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