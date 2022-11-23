Отец Арми Хаммера, о котором недавно сняли фильм, скончался на 68-м году жизни

Издание TMZ со ссылкой на источники сообщает, что в минувшее воскресенье, 20 ноября, после продолжительной борьбы с раком кончался отец опального актера Арми Хаммера Майкл Арманд Хаммер. Ему было 67 лет. Отметим, что Майкл — внук магната-промышленника Арманда Хаммера, основавшего компанию Occidental Petroleum — руководил несколькими семейными предприятиями, включая Hammer Productions, Фонд Арманда Хаммера, Hammer Galleries и Международный фонд Хаммера.

Напомним, что помимо Арми у Майкла Хаммера и его бывшей супруги Дру Энн Мобли еще двое взрослых сыновей — 36-летний Джеймс и 34-летниц Виктор. На момент своей смерти Хаммер-старший был женат на женщине по имени Мисти Миллуорд.

Майкл Арманд Хаммер – кадр из “Дома Хаммера”

Скандально известная семья Хаммер попала в заголовки газет после выхода документального сериала “Дом Хаммера” в сентябре. Сюжет шоу крутится вокруг преступлений, в которых были замешаны представители буквально каждого поколения этого семейства. Естественно, создатели не обошли вниманием злодеяния и самого Арми.

Больше года назад Арми Хаммера обвинили в насильственных действиях и прочих девиациях. Примечательно, что новый разоблачающий сериал вышел в момент, когда, казалось бы, ситуация уже забылась, а сам Арми наладил свою жизнь: он прошел 6-месячную реабилитацию, наладил контакты с бывшей женой Элизабет Чемберс и стал чаще видеться с детьми.

Постер фильма “Дом Хаммера” Кадр из фильма “Ребекка” Арми Хаммер с экс-супругой