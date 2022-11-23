Кейт Миддлтон надела украшение, которое напрямую отсылает к ее новому титулу

Накануне днем начался трехдневный визит президента ЮАР в Великобританию. Сирила Рамафосу встретили лично король Карл III с супругой, королевой-консортом Камиллой, а также наследник престола, принц Уэльский Уильям и его жена, принцесса Уэльская Кейт.

Как мы уже писали здесь, для встречи политического деятеля Кейт Миддлтон выбрала платье-пиджак индивидуального пошива Emilia Wickstead в клюквенном оттенке и элегантную шляпу-таблетку в тон от Шона Бэрретта. Осенний образ она сопроводила замшевым клатчем Mulberry и бордовыми лодочками Gianvito Rossi, а также серьгами, когда-то принадлежавшими покойной матери Уильяма, принцессе Диане.

Но есть в ее образе еще одна крохотная деталь, на которую мы не могли не обратить внимание. Это так называемая брошь принцессы Уэльской, которую тоже носила принцесса Диана (ей тоже в свое время принадлежал титул принцессы Уэльской). Кейт впервые появилась на публике в этом украшении.

У этой броши длинная история: в 1863 году принцесса Александра Датская (будущая королева Александра) получила украшение в подарок на свадьбу с королем Эдуардом VII от дам Северного Уэльса. Брошь состоит из традиционного геральдического знака принца Уэльского – трех белых страусиных перьев, выходящих из золотой короны, и ленты с девизом “Я служу”, восемнадцати бриллиантов и крошечных изумрудов вокруг знака. Завершает композицию изумрудная калпевидная подвеска внизу.

Спенсер надевала брошь как подвеску, подцепив ее на бриллиантовую нить от Саудовской Сюиты, трижды: в 1982 году – в Королевский оперный театр, в 1986 году – во время государственного визита в Австрию, в 1996 году – в Королевский фестивальный зал.

После развода Дианы с Чарльзом украшение было возвращено в королевскую коллекцию как семейная реликвия. Камилла, которая никогда не использовала титул принцессы Уэльской в знак уважения к памяти Ди, появилась с этой брошью лишь однажды, в 2012 году. Теперь, как мы видим, оно перешло к нынешней обладательнице титула принцессе Уэльской – Кейт.