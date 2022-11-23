 

“Друг без друга”: Сбежавшая из дома Подольская плачется из-за разрыва с Пресняковым

23.11.2022, 13:17, Разное
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Вчера стало известно том, что Наталья Подольская в спешке покинула свой дом. Артистка собрала вещи, взяла детей и сбежала в неизвестном направлении. Позже в микроблоге супруги Владимира Преснякова появились кадры из аэропорта, при этом муж рядом не наблюдается.

Как оказалось, рыжеволосая певица решила отправиться в отпуск со своей любимой сестрой, а также ее и своими отпрысками. Компанию, как передает ОСН, заметили в московском аэропорту. После задержки рейса и пути длиною в несколько часов, звезда наконец-то оказалась на месте – она с родственниками прибыла в Дубай.

Пока дети и сестра резвятся у моря и наслаждаются солнцем, у Натальи Подольской нашелся повод погрустить – из-за Владимира Преснякова, с которым ее разорвали километры. Артистка решила поплакаться поклонникам: мол, супруг должен был прилететь, но не смог из-за осложнений после коронавируса. Благо, у певицы есть море, которое помогает ей пережить разлуку и восстановить силы.

“И как мы жили друг без друга?” – написала артистка на фоне фотографии, на которой она запечатлена стоящей у волны в купальнике.

Поклонники, к слову, не смогли пройти мимо фигурки звезды, отметив, что она похудела. А это, как рассказала сама супруга Владимира Преснякова, результат тренировок на проекте “Ледниковый период”,


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