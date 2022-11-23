Скандалы: Украл сердце дочери миллиардера

Раскрыты секреты семейной жизни Риши Сунака

Неизвестно, какой будет политическая судьба нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака, но уже сейчас можно сказать, что таких глав правительств у Соединенного Королевства еще никогда не было: человек, родившийся в семье иммигрантов из Восточной Африки с индийской кровью и исповедующий индуизм. Под стать ему и супруга, дочь миллиардера из Индии, которая, по-видимому, привнесет ярких красок на чопорную Даунинг-стрит. Чем же примечательна Акшата Мурти?

«Я понял, почему ты позволила ему украсть свое сердце»

«Я немного огорчился и взревновал, когда ты сказала нам, что нашла себе спутника жизни», — написал своей дочери Акшате Мурти один из богатейших людей Индии Нараяна Мурти.

Этим спутником жизни оказался уроженец Саутгемптона Риши Сунак. Сыну врача родом из Кении и владелицы аптеки, приехавшей из Танзании (при этом оба они имеют индийские корни), судьба уготовила восхождение на вершину политического Олимпа Великобритании. Правда, папа-миллиардер этого знать насчет избранника своей дочери явно не мог.

«Но когда я встретил Риши и увидел, что он именно такой, каким ты его описала, — блестящий, красивый и, главное, честный, — я понял, почему ты позволила ему украсть свое сердце», — продолжил в письме к Акшате господин Мурти.

Что тут сказать. Дочек у миллиардеров по всему миру немало. Но многим ли из них удается стать женой премьер-министра Великобритании? Акшате Мурти это удалось.

Но и она – и в этом нет никакого сомнения – поспособствовала тому, что Риши Сунак сделался одним из самых богатых людей, достигших вершины британского политического истеблишмента.

Богаче, чем королева

И то сказать: Акшата Мурти, как сообщает CNN, владеет 0,93% акций стоимостью около 715 миллионов долларов индийской IT-компании ее отца Infosys. Это представляет собой основную часть состояния нынешнего премьера Великобритании и его супруги, оцениваемого – согласно списку богатых людей Sunday Times, ежегодному рейтингу самых богатых людей в Великобритании – в 730 миллионов фунтов (830 млн долларов США).

Как пишет Daily Mail, Акшата владеет не только долей в семейном бизнесе, но также и долями в совместном предприятии с Amazon, владельцем ресторана Джейми Оливера и портняжной мастерской New & Lingwood, которая шьет фраки для учеников Итона по цене 2500 фунтов стерлингов каждый.

Даже королева Елизавета II не была так богата — Sunday Times оценивает состояние покойной главы британской монархии в 370 миллионов фунтов стерлингов (около 420 миллионов долларов).

«При предполагаемом чистом состоянии в 730 миллионов фунтов стерлингов, которое включает в себя несколько объектов недвижимости в Великобритании и США, ряд деловых интересов и даже парк автомобилей, включая «высококлассный» Range Rover, «топовый» Lexus. и BMW, бывший банкир Goldman Sachs из Оксбриджа и его супруга, получившая образование в Стэнфорде, безусловно, самые богатые жители Даунинг-стрит в истории», – констатирует Daily Mail.

Но именно этот сверхбогатый статус едва не сорвал восхождение Риши Сунака на вершину власти, отмечает CNN.

В апреле появились сообщения, что Акшата Мурти имеет налоговый статус в Великобритании, что означает, что она может на законных основаниях не платить налоги со своих доходов за границей. Между тем, Риши Сунак, который в то время был канцлером казначейства (то есть главным по финансам), незадолго до того поднял общее бремя налогоплательщиков Великобритании до самого высокого с 1940-х годов уровня.

И хотя, по букве закона, жена политика не нарушала правил, буря разразилась – и нешуточная. В результате Акшате Мурти пришлось опубликовать заявление с разъяснениями своей позиции, «В последние дни люди задавали вопросы о моих налоговых договоренностях: для ясности, я заплатила налог в этой стране на мой доход в Великобритании и международный налог на мой международный доход» — написала она в Twitter. – Эта договоренность полностью законна, и сколько людей, не проживающих в Великобритании, облагаются налогом. Но стало ясно, что многие не считают это совместимым с ролью моего мужа в качестве канцлера».

Статус без постоянного места жительства вызвал споры в Великобритании — налоговые активисты говорят, что он выгоден сверхбогатым. Признавая конфликт интересов, Акшата Мурти заявила, что откажется от преимуществ, который дает этот статус: «Я понимаю и ценю британское чувство справедливости и не хочу, чтобы мой налоговый статус отвлекал моего мужа или влиял на мою семью».

А самому Риши Сунаку пришлось обратиться к независимому советнику тогдашнего премьер-министра Бориса Джонсона по министерским интересам с связи с тем фурором, который вызвали налоговые дела его жены в дни, когда Великобритания уже находилась в тисках кризиса стоимости жизни. Позже с Сунака сняли обвинения в нарушении министерского кодекса.

Когда его спросили о семейном богатстве в августовском интервью британской газете Times (это было в те дни, когда когда политик пытался оспорить у Лиз Трасс и прочих противников право лидерство в Консервативной партии), Риши Сунак сказал, «Я действительно думаю, что в этой стране мы судим о людях по их характеру и их действиям, а не по тому, что находится на их банковском счете. Сегодня мне повезло, но я не вырос таким. Я очень много работал для того, чтобы добиться того, что у меня есть, моя семья много работала, и поэтому я хочу заниматься этой работой».

«Денег у нас хватает»

Действительно, если отвлечься от богатства жены Сунака, то сам он может считаться «селфмейдменом», хотя и с помощью родителей, которые, не будучи мультимиллионерами, обеспечили своим детям хорошее образование и дали будущему премьеру путевку в жизнь.

Но глупо было бы отрицать, что настоящим счастливым билетом для Риши стала женитьба на Акшате Мурти.

Компания Infosys была основана ее отцом в 1981 году, через год после ее рождения. «В те дни мы не могли позволить себе домашний телефон, и мой тогдашний коллега Арвинд Кхер проделал весь путь от нашего офиса в Нариман-Пойнт (в Мумбаи) до нашего дома в Бандре (пригород Мумбаи), чтобы сказать мне, что твоя мать родила тебя», — вспоминает Нараяна Мурти в письме к дочери.

«С тех пор жизнь для нас изменилась, и денег у нас хватает, но ты знаешь, что наш образ жизни остается простым», — добавил он в этом послании.

В отличие от Сунака, Акшата родилась в Индии, в штате Карнатака. Поскольку родители целиком погрузились в дела предпринимательские, воспитывали будущую наследницу миллиардера бабушка с дедушкой. Мурти получла сравнительно простое воспитание, когда росла в Джаянагаре, пригороде Бангалора – «без вечеринок по случаю дня рождения и больших карманных денег» (чтобы не тратить семейный капитал в пору, когда бизнес только начинал раскручиваться).

Будущий тесть Риши Сунака, прозванный впоследствие «индийским Биллом Гейтсом», своего добился и недавно занял шестое место в списке самых богатых людей Индии и 654-е место в мире. Созданная им Infosys превратилась в многонациональную компания с оборотом 9,6 млрд фунтов стерлингов, в которой работает более 345 тысяч человек. А теща нынешнего британского премьера, Судха, тоже не лыком шита – она стала первой женщиной-инженером, работавшей на крупнейшего в Индии производителя автомобилей TELCO.

Любопытно, что несмотря на их ошеломляющее богатство, тесть и теща Сунака — интроверты, которые живут скромно, сами моют свою посуду и наслаждаются чтением книг.

И стоит упомянуть брата Акшаты – Рохана Мурти, которого называют вундеркиндом. Он начал программировать в возрасте восьми лет, прежде чем получить докторскую степень в Гарварде и стать младшим научным сотрудником престижного университета. Позже он присоединился к семейной компании в 2013 году, прежде чем уйти в отставку из-за заявлений сотрудников Infosys о кумовстве в то время. Год спустя он основал фирму по искусственному интеллекту Soroco, в которой его сестра Акшата числится директором британского подразделения. В 2013 году сообщалось, что ему принадлежат доли в семейном бизнесе на сумму 347 миллионов долларов.

Согласно официальному сайту Риши Сунака, они с Акшатой Мурти познакомились в Калифорнии, когда оба учились на программе MBA в Стэнфордском университете.

«Свадьба без излишеств»

Пара сыграли свадьбу в 2009 году в индийском городе Бангалор. Индийская пресса описала бракосочетание как мероприятие «без излишеств», на котором присутствовали близкие друзья и семья, отметив, что Мурти «известно, что они уважают их частную жизнь». Правда, согласно СМИ, на «скромном» торжестве присутствовало около 1000 человек гостей – в том числе индийский актер Гириш Карнад, игроки в крикет Анил Камбл и Сайед Кирмани, бывший чемпион по бадминтону Пракаш Падуконе, бизнес-магнат Азим Премджи, известный как «царь индийской айти-индустрии», и миллиардер Киран Мазумдар-Шоу, председатель биотехнологической компании, базирующейся в Бангалоре.

Затем Акшата Мурти основала бренд женской одежды Akshata Designs, ориентированный на «местное мастерство в сочетании с современными западными силуэтами».

В одном из интервью Мурти рассказывала, что ее любовь к одежде «озадачила» ее мать, «серьезного инженера», сбитую с толку тем, почему ее дочь «тратит так много времени на создание разных нарядов из моего гардероба».

У пары родились две дочери, Кришна и Анушка, а в 2015 году Сунак был избран членом парламента от безопасного места Консервативной партии в Ричмонде в Северном Йоркшире.

В Великобритании Акшата Мурти и Риши Сунак числятся директорами венчурной фирмы Catamaran Ventures, основанной ее отцом, также Мурти значится в Регистрационной палате как директор сети первоклассных тренажерных залов, Digme Fitness.

Когда Сунак пытался в августе после отставки Бориса Джонсона бороться за пост лидера Консервативной партии, он рассказал Times о некоторых особенностях семейной жизни.

«Я невероятно аккуратный, она очень неряшливая… Я гораздо более организованный, она более спонтанная… Ей не понравится то, что я говорю это, но я буду честен с вами, она не очень любит уборку в целом. Она — полный кошмар, везде одежда… и туфли… о Боже, туфли…», — поделился политик различиями между собой и супругой.

Риши Сунак чурается алкоголя, что, по его словам, раздражает Мурти. «Я действительно пробовал, — рассказал он Times. – Моя семья вся пьет, моя жена точно пьет. Ее сильно раздражает, что я этого не делаю. Мои родители тоже, мой папа расстраивался, что я не выпиваю с ним бокал вина, но, к счастью, мой младший брат появился, и все было в порядке».

Андрей Яшлавский

Оригинал материала: “Московский комсомолец”