Если ходишь на работу, пенсия тебе — лишь льгота

Известно ли вам, что такое льгота? Ну кто же этого не знает, возразит большая часть российского населения. Правда, многие наверняка удивятся, прочитав в Большой Советской энциклопедии, что льгота является преимуществом, частичным освобождением от выполнения установленных правил и обязанностей или облегчением условий их выполнения.

Видимо, опираясь на определение из БЭС, руководство Пенсионного фонда оправдывает отсутствие индексации пенсии стариков, вынужденных работать. Дескать, страховая пенсия — это вовсе не заработанные честным трудом деньги, а некая льгота. И дается она тем, кто из-за старости и инвалидности не способен работать. При этом даже не подразумевается, а открытым текстом говорится: коль можешь работать и получать зарплату, то твоя пенсия — это льгота тебе от государства:

«Федеральный закон № 400-ФЗ содержит льготу по выплате страховых пенсий всем категориям работающих пенсионеров, несмотря на то что они продолжают получать заработок».

Если льгота — преимущество, то в чем оно для этих людей заключается? Деятели из ПФР напрочь забывают, что работающие пенсионеры уже имеют для пенсии положенный трудовой стаж. Причем увеличенный благодаря реформе того самого государства, которое пытается на них сэкономить.

Поэтому странно, что их законную пенсию приравнивают к какой-то подачке. Да еще снимают с себя обязанность индексировать эти выплаты здесь и сейчас, а не тогда, когда пенсионер уйдет с работы, ему пересмотрят размер пенсии и додадут все недостающее. А если продолжает работать, то и так не помрет при росте цен от инфляции:

«Корректировка размера страховой пенсии и индексация фиксированной выплаты к ней являются компенсацией инфляционных издержек. Поскольку работающие пенсионеры имеют источник дохода для покрытия этих издержек в виде зарплаты, установленные им страховая пенсия и фиксированная выплата выплачиваются без учета индексации».

Если индексировать выплаты работающим пенсионерам, то такая мера вызовет, по мнению ПФР, перераспределение и так ограниченных бюджетных средств. Пострадают от этого неработающие граждане, получающие пенсии. Кроме того, на 500 млрд рублей вырастут расходы государства.

А что будет, если не проводить эту индексацию? Продолжит уменьшаться число работающих пенсионеров, которое уже сократилось до 8,1 млн человек и достигло минимума с 2004 г. Эксперты считают виновницей этого внеплановую июньскую 10-процентную индексацию пенсий, после которой часть работающих пенсионеров поменяла статус.

Разрыв между выплатами пенсионерам, работающим и неработающим, достиг на 1 октября в среднем 4600 руб. Люди вынуждены были выбирать – получать пенсию или зарплату. Причем в ПФР не задумываются о третьем варианте – уходе работающих пенсионеров «в серую зону».

Так что превращение пенсий в льготы — это действительно частичное освобождение от выполнения установленных правил и обязанностей, как гласит определение БСЭ. Только не пенсионеров, а Пенсионного фонда, чьи дворцы во всех крупных городах России мозолят глаза ее неимущим гражданам.

Источники информации и фото: ptoday.ru, tsargrad.tv, 9111.ru, xn--80aapdspwja.xn--p1ai

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