“Стараюсь не поддаваться на провокации дочери”: Олег Газманов о воспитании детей, позднем отцовстве и отношениях с супругой

71-летний певец Олег Газманов стал гостем очередного выпуска передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека». Артист рассказал о том, как влюбился в свою нынешнюю супругу с первого взгляда, как стал отцом в зрелом возрасте и как складываются его отношения с женой и детьми.

О знакомстве с нынешней женой

Газманову было 38 лет, а Марине — 20 лет, когда они впервые повстречались. Он был женат, воспитывал сына Родиона. Она была замужем за братом основателя финансовой пирамиды Сергея Мавроди Вячеславом.

Певец вспоминает, что увидел Марину со спины, когда она шла по улице. Он проезжал мимо в минивэне со своими музыкантами. В тот момент артист подумал: если спереди девушка не хуже, чем со спины, то это будет любовь с первого взгляда. Его догадки подтвердились.

Газманов попросил своего барабанщика подойти к красотке и пригласить ее на концерт. Марина дерзко ответила, что у нее уже есть планы на вечер, но если ее лично встретит певец, то так уж и быть, она придет. Такое высказывание еще больше подстегнуло интерес знаменитости к юной красотке.

Об отношениях с супругой

Марина развелась с мужем, будучи беременной. Из роддома ее уже встречал Газманов. Он же усыновил сына избранницы Филиппа и по-прежнему воспринимает его как своего родного ребенка. Ради юной красотки музыкант развелся с первой женой. По словам артиста, и он, и Марина очень переживали по поводу этой ситуации, когда причинили боль большому количеству людей.

Они прожили в гражданском браке с Мариной 13 лет. Избранница упорно не желала выходить замуж за певца. Но когда, наконец, согласилась, то поставила необычное условие: чтобы обручальные кольца были очень тонкими.

Газманов приобрел те кольца, которые просила Марина. Так получилось, что на гастролях ему подарили два очень толстых обручальных кольца из платины: когда узнали, что он вскоре женится.

Певец решил разыграть невесту в ЗАГСе и достал те самые толстые кольца. Церемония бракосочетания чуть было не сорвалась, когда Марина увидела не те украшения, которые заказывала. Потом Газманов достал тонкие колечки, но розыгрыши на этом не закончились.

Когда нужно было давать устное согласие на брак, то исполнитель взял долгую паузу и тем самым заставил невесту сильно понервничать. По словам артиста, таким образом он отомстил Марине за долгие годы ожидания свадьбы.

По словам музыканта, со второй супругой он по-прежнему живет, как на пороховой бочке из-за ее взрывного темперамента. Но ему такие страстные отношения нравятся.

О позднем отцовстве

Марина родила певцу дочь Марианну, когда ему было 53 года. На тот момент он находился на гастролях в Израиле.

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Артист не совсем понимает словосочетание «позднее отцовство». По его мнению, немолодой — это очень относительное понятие. Лично он ощущает себя гораздо моложе своих лет. По словам музыканта, его супруга до сих пор считает его «незрелым парнем».

О воспитании детей

Артист признается, что воспитывать дочь — это совсем не то, что воспитывать сына. С сыном можно проявить характер, где-то жесткость. С девочками нужно по-другому, понежнее, чтобы не ранить.

Музыкант отмечает, что дочерям не составляет труда «вить веревки» из отцов. Достаточно заплакать — и все прощается, и капризы и прихоти выполняются. И все же певец старается не поддаваться на провокации дочки.

Сейчас Марианне восемнадцать лет, она окончила школу, но с профессией пока еще не определилась. Одно известно: по стопам папы девушка точно не пойдет. По словам артиста, их семье уже хватит музыки.

Тем более, что старший сын знаменитости Родион сейчас активно развивается в сфере шоу-бизнеса. Он узнаваем не меньше, чем его звездный папа. Газманов-старший этому очень рад и гордится тем, что может выходит на одну сцену со своим сыном на равных.